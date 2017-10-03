Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1



Автомат АК-74.

Источник: Shmelin / Wikipedia Автомат АК-74.Источник: Shmelin / Wikipedia

В интернете появилось видео экстремального испытания автомата Калашникова. Американские блогеры, проводившие тестирование перед камерой, вели из оружия практически непрерывный огонь, останавливаясь лишь для того, чтобы перезаряжать магазины.

Во время эксперимента пришлось прибегнуть к определенным мерам безопасности: чтобы защититься от ожогов и травм, стрелок использовал перчатки-краги и маску сварщика. Это оказалось совсем не лишним: разогретый долгой стрельбой "ствол" загорелся в руках испытателя в прямом смысле этого слова. Тем не менее АК продолжал стрелять.

Проблемы начались лишь после 895-го выстрела. К этому времени сам испытатель, менявший магазины, заметно запыхался.

Кстати, аналогичный тест был проведен и с американской автоматической винтовкой М4А1, ошибочно названной в заголовке к видео М16. Она тоже вспыхнула в процессе испытаний, после чего горящее пластиковое цевье буквально растеклось. Стрелок даже предложил пожарить мясо на добытом таким образом огне.

Ресурс у американского оружия оказался существенно меньше. Из-за непрерывной стрельбы и высокой температуры ствол деформировался. В результате к тому моменту, как винтовка окончательно вышла из строя, из нее удалось совершить лишь 569 выстрелов.

Руслан Мельников