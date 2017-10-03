«ФОРА»: первая российская электрозаправка



Станция постоянного тока "Фора" ЭЗС-DC для быстрой зарядки электромобилей.

Источник: http://kret.com/ Станция постоянного тока "Фора" ЭЗС-DC для быстрой зарядки электромобилей.Источник: http://kret.com/

КРЭТ планирует серийный выпуск станций для быстрой зарядки электромобилей

В 2016 году на предприятии КРЭТ – Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ) – было запущено первое в России серийное производство электрозарядных станций (ЭЗС). До конца этого года Концерн планирует также выпустить первую промышленную партию новой модели – станции постоянного тока «ФОРА ЭЗС-DC» для быстрой зарядки электромобилей.

Еще в 2013 году ГРПЗ стал победителем инновационного проекта «Разработка и изготовление экспериментальных образцов зарядных станций для электротранспортных средств». В рамках проекта на базе рязанского предприятия КРЭТ были созданы зарядные станции переменного и постоянного тока для электромобилей всех типов.

Первые три экспериментальных образца станций, которые получили торговое наименование «ФОРА», были изготовлены в марте 2014 года. Решая задачу импортозамещения, «Россети» запустили тестирование отечественных электрозаправок. «ФОРА» доказала, что по своим техническим характеристикам она не уступает зарубежным аналогам и соответствует всем современным требованиям. По сравнению с иностранными аналогами, отечественная электрозарядная станция имеет даже преимущества: меню на русском языке, способность эксплуатации в российских климатических условиях, но главное – стоимость почти в два раза дешевле.