Китайский пассажирский самолет С919 совершил второй полет спустя почти пять месяцев после первого

Как сообщает французское издание "La Tribune" в материале "Cinq mois ! c'est l'extraordinaire intervalle entre les deux premiers vols de l'avion chinois C919", спустя почти пять месяцев с первого полета первого прототипа китайского перспективного пассажирского самолета COMAC C919, этот прототип (регистрационный номер В-001А) 28 сентября 2017 года совершил второй полет. Это весьма продолжительный перерыв между полетами, который говорит о том, что китайский производитель возможно не был достаточно готов к первому полету.

Первый прототип регионального самолета MRJ разработки японской компании Mitsubishi Aircraft Corporation совершил свой второй полет спустя восемь дней после первого полета, который состоялся в 2015 году, а между первыми двумя полетами первого прототипа самолета Airbus A350 прошло всего два дня.

Представитель компании-заказчика - China Eastern Airlines, в кабине первого опытного образца китайского пассажирского самолета COMAC C919, август 2017 года (с) СОМАС

В COMAC уточнили, что в ходе второго полета 28 сентября самолет достиг высоты 10000 футов. Вылет состоялся из аэропорта Шанхая в 23:22 минуты по Гринвичу. Спустя 2 часа 46 минут он приземлился. Первый полет, состоявшийся 5 мая 2017 года, длился 80 минут. Китайский ресурс ThePaper.cn напоминает, что изначально предполагалось, что первый прототип С919 28 сентября вылетит в 7:20 по местному времени, а приземлится в 11:00, то есть, в воздухе он был должен провести 3 часа 40 минут. COMAC не пояснила, по каким причинам было сокращено время второго полета.

Самолет призван бросить вызов самолетам Boeing 737 и Airbus A320 и является символом китайских амбиций в аэрокосмической отрасли. На данный момент у СОМАС имеется 730 заказов на новый самолет от 27 заказчиков, среди которых многочисленные китайские лизинговые компании.

Примечание bmpd. Для сравнения, к 17 августа первый российский опытный самолет МС-21-300 выполнил девять полетов по программе заводских доводочных испытаний, стартовавших 28 мая 2017 года. 13 сентября 2017 года начался второй этап летных заводских доводочных испытаний опытного самолета МС-21-300. В ходе полета доработанные системы самолета работали без замечаний. Продолжительность полета составила около двух часов. Всего же на сегодняшний день МС-21 совершил уже 17 полетов.