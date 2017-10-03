Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Китайский пассажирский самолет С919 совершил второй полет спустя почти пять месяцев после первого

04.10.2017 bmpd.livejournal.com 82 0
0
Понравилась новость?
 0

Как сообщает французское издание "La Tribune" в материале "Cinq mois ! c'est l'extraordinaire intervalle entre les deux premiers vols de l'avion chinois C919", спустя почти пять месяцев с первого полета первого прототипа китайского перспективного пассажирского самолета COMAC C919, этот прототип (регистрационный номер В-001А) 28 сентября 2017 года совершил второй полет. Это весьма продолжительный перерыв между полетами, который говорит о том, что китайский производитель возможно не был достаточно готов к первому полету.

Первый прототип регионального самолета MRJ разработки японской компании Mitsubishi Aircraft Corporation совершил свой второй полет спустя восемь дней после первого полета, который состоялся в 2015 году, а между первыми двумя полетами первого прототипа самолета Airbus A350 прошло всего два дня.

Представитель компании-заказчика - China Eastern Airlines, в кабине первого опытного образца китайского пассажирского самолета COMAC C919, август 2017 года (с) СОМАС

В COMAC уточнили, что в ходе второго полета 28 сентября самолет достиг высоты 10000 футов. Вылет состоялся из аэропорта Шанхая в 23:22 минуты по Гринвичу. Спустя 2 часа 46 минут он приземлился. Первый полет, состоявшийся 5 мая 2017 года, длился 80 минут. Китайский ресурс ThePaper.cn напоминает, что изначально предполагалось, что первый прототип С919 28 сентября вылетит в 7:20 по местному времени, а приземлится в 11:00, то есть, в воздухе он был должен провести 3 часа 40 минут. COMAC не пояснила, по каким причинам было сокращено время второго полета.

Самолет призван бросить вызов самолетам Boeing 737 и Airbus A320 и является символом китайских амбиций в аэрокосмической отрасли. На данный момент у СОМАС имеется 730 заказов на новый самолет от 27 заказчиков, среди которых многочисленные китайские лизинговые компании.

Примечание bmpd. Для сравнения, к 17 августа первый российский опытный самолет МС-21-300 выполнил девять полетов по программе заводских доводочных испытаний, стартовавших 28 мая 2017 года. 13 сентября 2017 года начался второй этап летных заводских доводочных испытаний опытного самолета МС-21-300. В ходе полета доработанные системы самолета работали без замечаний. Продолжительность полета составила около двух часов. Всего же на сегодняшний день МС-21 совершил уже 17 полетов.
03.10.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Франция
Япония
Продукция
Boeing-737
MRJ
А320
А350
Компании
Airbus
Boeing
COMAC
Проекты
C919
МС-21

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.10 01:44
  • 3832
Оценка Советского периода в истории России.
  • 04.10 01:28
  • 5
Контракт на модернизацию более 540 БМП-2 и БМД-2 с оснащением боевым отделением "Бережок"
  • 04.10 00:37
  • 27
"Роскосмос" начнет поиски русских Илонов Масков
  • 04.10 00:23
  • 2
Россия развернула в Сирии второй дивизион зенитной ракетной системы С-400
  • 03.10 23:40
  • 26
Для новейших танков Т-90М создан лучший в мире пулемет
  • 03.10 23:28
  • 5
Угроза "Лотоса": зачем для ВДВ России заказали новую убойную пушку
  • 03.10 22:17
  • 15
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 03.10 21:16
  • 1
Российские инженеры разрабатывают СВЧ-пушки для авиации
  • 03.10 20:55
  • 6
Число взорвавшихся под Винницей снарядов превысило расход в Донбассе
  • 03.10 20:21
  • 1
Лучший в мире боевой модуль "Эпоха" пригодится "Армате" и "Курганцу"
  • 03.10 20:17
  • 5
В США назвали самое мощное оружие России
  • 03.10 19:56
  • 5517
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.10 19:22
  • 1
Ростех: планы оставить МАКС в Жуковском есть, но распоряжения пока нет
  • 03.10 19:19
  • 2
На Ставрополье впервые проведут военные учения по сирийскому сценарию
  • 03.10 18:46
  • 17
Выбор между ракетами и оралом
другие обсуждаемые темы