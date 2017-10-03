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Турция планирует построить космическую станцию

04.10.2017 РИА Новости 90 0
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Турецкий флаг
Турецкий флаг.
Источник: © Flickr / KLMircea

АНКАРА, 3 окт - РИА Новости. Турция приняла решение о строительстве космической станции, сказал премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

"Законопроект о строительстве космической станции уже направлен на рассмотрение парламента Турции", - заявил Йылдырым на церемонии открытия завода по производству деталей и запчастей для вертолетов в провинции Эксишехир. Его цитирует агентство Anadolu.

По его словам, это решение принято с целью обеспечить развитие и безопасность в стране за счет космических и авиационных технологий, выявления и использования природных ресурсов для благосостояния населения.

Турецкий премьер также прокомментировал проект создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, который является совместным для стран-участниц НАТО.

"Центральная часть фюзеляжа самолета наряду с США будет производиться и в Турции, компанией TUSA. Компания уже приступила к производству. В Турции также продолжается производство разведывательных и ударных беспилотников, что является необходимым с точки зрения обеспечения безопасности в стране",- добавил он.
03.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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F-35
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