В РКК "Энергия" рассказали, чего ждут от проекта окололунной станции



Космос. Архивное фото.

Источник: © NASA Космос. Архивное фото.Источник: © NASA

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости, Александр Ковалев. РКК "Энергия" рассчитывает стать головным предприятием по российскому сегменту новой проектируемой окололунной станции Deep Space Gateway (DSG), заявил РИА Новости глава корпорации Владимир Солнцев.

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров на Международном Астронавтическом конгрессе в Аделаиде заявил о достигнутой с США договоренности по созданию новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны, начиная с 2024 года. Россия может создать от одного до трех модулей и разработать стандарты для универсального стыковочного механизма для разных типов кораблей. В проекте могут принять участие и страны БРИКС.

"Сейчас уже нам понятны основные контуры проекта. Мы с "Роскосмосом" работаем очень тесно, чтобы определить и обосновать вклад России и основные параметры Лунной программы. Хотелось бы, чтобы роль РКК "Энергия" стала такой же значимой, как по программе МКС - то есть, чтобы "Энергия" стала головным предприятием по российскому сегменту станции", - сказал он.

По его словам, в настоящее время идет предпроектная проработка архитектуры и основных параметров окололунной станции.

"Работает международная группа специалистов, представляющих страны-участницы программы МКС. В ближайшее время можно будет начинать новый этап переговоров между космическими агентствами", - уточнил Солнцев.

Ведущие космические агентства мира планируют начать строительство модульной среды обитания, известной как Deep Space Gateway, на окололунной орбите в начале 2020-х годов. Станция станет новым амбициозным международным космическим проектом, впервые распространив человеческое присутствие за орбиту Земли.