Министр обороны Израиля заявил, что Асад побеждает в войне в Сирии



Сирийский город Хама.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Сирийский город Хама.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что президент Сирии Башар Асад побеждает в войне, и призвал США к более активному присутствию на "сирийской арене".

Израиль декларирует невмешательство в междоусобицу на своих северных границах, но обещает противодействовать усилению в соседней стране позиций Ирана и подконтрольных ему формирований, которые сражаются там на стороне Асада.

"Со времен Второй мировой я не припомню столь кровавой, столь жестокой войны. Вопреки всему, Асад в ней побеждает. Я вижу, как к нему выстроилась длинная международная очередь, включая западные страны, умеренных суннитов. Неожиданно все хотят сближения с ним", - сказал Либерман в интервью новостному интернет-ресурсу Walla.

Он признал, что израильтянам, которые стараются не дать Ирану утвердиться на северных границах еврейского государства и пробить "шиитский коридор" к Средиземному морю, непросто в ежедневном режиме в одиночку справляться с ситуацией на "северной арене", где присутствуют "русские, иранцы, а также турки и "Хезболлах" (проиранское движение ливанских шиитов).

"Мы надеемся, что Соединенные Штаты станут более активными и на сирийской арене, и на Ближнем Востоке, в целом", - призвал Либерман.