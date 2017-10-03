Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Министр обороны Израиля заявил, что Асад побеждает в войне в Сирии

04.10.2017 РИА Новости 88 0
0
Понравилась новость?
 0
Сирийский город Хама
Сирийский город Хама.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что президент Сирии Башар Асад побеждает в войне, и призвал США к более активному присутствию на "сирийской арене".

Израиль декларирует невмешательство в междоусобицу на своих северных границах, но обещает противодействовать усилению в соседней стране позиций Ирана и подконтрольных ему формирований, которые сражаются там на стороне Асада.

"Со времен Второй мировой я не припомню столь кровавой, столь жестокой войны. Вопреки всему, Асад в ней побеждает. Я вижу, как к нему выстроилась длинная международная очередь, включая западные страны, умеренных суннитов. Неожиданно все хотят сближения с ним", - сказал Либерман в интервью новостному интернет-ресурсу Walla.

Он признал, что израильтянам, которые стараются не дать Ирану утвердиться на северных границах еврейского государства и пробить "шиитский коридор" к Средиземному морю, непросто в ежедневном режиме в одиночку справляться с ситуацией на "северной арене", где присутствуют "русские, иранцы, а также турки и "Хезболлах" (проиранское движение ливанских шиитов).

"Мы надеемся, что Соединенные Штаты станут более активными и на сирийской арене, и на Ближнем Востоке, в целом", - призвал Либерман.


Война в Сирии.
Источник: Инфографика РИА Новости
03.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Ливан
Сирия
США
Персоны
Башар Асад
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.10 01:44
  • 3832
Оценка Советского периода в истории России.
  • 04.10 01:28
  • 5
Контракт на модернизацию более 540 БМП-2 и БМД-2 с оснащением боевым отделением "Бережок"
  • 04.10 00:37
  • 27
"Роскосмос" начнет поиски русских Илонов Масков
  • 04.10 00:23
  • 2
Россия развернула в Сирии второй дивизион зенитной ракетной системы С-400
  • 03.10 23:40
  • 26
Для новейших танков Т-90М создан лучший в мире пулемет
  • 03.10 23:28
  • 5
Угроза "Лотоса": зачем для ВДВ России заказали новую убойную пушку
  • 03.10 22:17
  • 15
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 03.10 21:16
  • 1
Российские инженеры разрабатывают СВЧ-пушки для авиации
  • 03.10 20:55
  • 6
Число взорвавшихся под Винницей снарядов превысило расход в Донбассе
  • 03.10 20:21
  • 1
Лучший в мире боевой модуль "Эпоха" пригодится "Армате" и "Курганцу"
  • 03.10 20:17
  • 5
В США назвали самое мощное оружие России
  • 03.10 19:56
  • 5517
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.10 19:22
  • 1
Ростех: планы оставить МАКС в Жуковском есть, но распоряжения пока нет
  • 03.10 19:19
  • 2
На Ставрополье впервые проведут военные учения по сирийскому сценарию
  • 03.10 18:46
  • 17
Выбор между ракетами и оралом
другие обсуждаемые темы