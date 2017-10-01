Новая украинская БМП "Тур"
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Украинская БМП «Тур».
Источник: rueconomics.ru
СМИ оценили степень уникальности новой БМП "Тур". Проект машины представила частная оборонная компания "КОРТ".
Производители заявляют, что "Тур" предназначается для перевозки бойцов сухопутных войск и ведения огневой поддержки. Отмечается, что машина способна функционировать в любое время суток, а также рассчитана на различные погодные и температурные условия.
В частности, новую БМП снабдят 30-миллиметровой пушкой, противотанковыми ракетами. Также ее оснастят пулеметом и гранатометом.
Приниципиально новым проект не является, в основу машины легли разработки советских БМП. В частности, использовался опыт боевых действий ВСУ с использованием БМП-1 и БМП-2 в Донбассе.
Разработчики утверждают, что "Тур" превосходит своих советских предшественников. Как отмечает Newinform, при этом украинская компания не учла российские модификации БМП-2М "Бережок" или БМП-3.
Фактически новая машина сравнивается с моделями, действовавшими еще в 1960-е – 1970-е годы. При этом, как отмечается, подобный проект демонстрирует неспособность государственных и частных предприятий ВПК Украины на создание существенно новых образцов военной техники.
Станислав Шинкарев
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01.10.2017
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