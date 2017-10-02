"Россия, построй военную базу"



На российской авиабазе в городе Канте (Киргизия).

Источник: Владимир Пирогов/РИА "Новости" На российской авиабазе в городе Канте (Киргизия).Источник: Владимир Пирогов/РИА "Новости"

Россия ведет переговоры о размещении в Киргизии второй военной базы

Россия и Киргизия ведут переговоры о размещении в республике второй российской военной базы. Никаких договоренностей пока еще не достигнуто, однако Бишкек настаивает на том, чтобы новый военный объект был открыт на юге страны "для обеспечения безопасности в Киргизии и регионе в целом". С тем, что базу необходимо разместить именно в южной части государства, согласны и эксперты. Они напомнили, что на юге Киргизия граничит с Таджикистаном, и именно в этой части страны обострены межэтнические противоречия.

Россия и Киргизия ведут переговоры о размещении в республике второй российской военной базы. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил премьер-министр Киргизии Сапар Исаков. "На уровне соответствующих министерств проводились консультации по этому вопросу. Но пока у нас нет окончательного решения с обеих сторон. Еще ведутся переговоры по этому поводу", - уточнил он.

По мнению киргизской стороны, новую военную базу нужно разместить на юге республики. Как пояснил Исаков, это необходимо "для обеспечения безопасности не только в Киргизии, но и в регионе в целом".

Ранее открыть вторую российскую базу на территории Киргизии предлагал президент республики Алмазбек Атамбаев. Как пишет агентство "Фергана", на пресс-конференции в июле этого года он пояснил, что предлагал открыть вторую базу, не увеличивая при этом численность первой. Необходимость создания базы в южной части страны, на границе с Таджикистаном, Атамбаев объяснил тем, что там "плохая ситуация".

"Это уже надо определяться России, потому что это требует больших денег. Вряд ли она будет построена. Нам надо укреплять свои вооруженные силы. Россия нам в этом помогает, приходят тысячи тонн военного снаряжения, нужного для нас. Скоро будем официально оформлять приемку двух самолетов, которые тоже Россия дает", - сказал он.

"Юг - это наиболее непростая часть Киргизии", - отметил в разговоре с "Газетой.Ru" член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Эксперт отметил, что именно в этой части страны наиболее обострены межэтнические противоречия. В частности, он напомнил о столкновениях между киргизами и узбеками в киргизском городе Ош в 2010 году.

"Во-вторых, там проходит граница с государствами с неоднозначной политической ситуацией, например, Таджикистаном. Я уже не говорю о том, что если что-то начнется в Афганистане, то Киргизия достаточно близка и к афганским границам.

Поэтому само местонахождение базы, если она будет открыта, выбирается, по моему мнению, очень адекватно", - заключил Малашенко.

Сейчас на территории Киргизии действует объединенная российская военная база, в которую входят четыре объекта: аэродром коллективных сил быстрого реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майли-Сай.

В середине сентября президент России Владимир Путин назвал причиной размещения российской базы в Киргизии географическое положение республики. По мнению российского лидера, Киргизия - "страна очень небольшая по населению, но географически расположена очень интересно", занимая в регионе "в известной степени даже ключевую позицию".

Российская авиабаза "Кант" была открыта в октябре 2003 года. Ее главными задачами является воздушное прикрытие наземных операций организации. В своем выступлении на открытии базы

Путин заявил, что "база станет хорошим сдерживающим фактором для террористов и экстремистов всех мастей".

В феврале 2014 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял о намерении усилить боевой потенциал базы "Кант" и начать поставки современного оружия в Киргизию в преддверии вывода коалиционных сил из Афганистана. Как подчеркивал министр, планирование совместных боевых действий киргизской армии и представителей российской военной базы имеет "большое значение" для обеих стран.

В том же месяце Минобороны объявило, что на авиабазе в Киргизии развернули дополнительные силы по авиации и разместили десантников.

"Мы продолжаем расширять военно-техническое сотрудничество со странами региона, чтобы они в будущем были в состоянии самостоятельно решать проблемы безопасности Центральной Азии", - отмечал в разговоре с "Газетой.Ru" заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

При этом ранее, в феврале 2017 года, Путин заявлял о возможности закрытия авиабазы в Канте. "Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем", - заявил тогда российский лидер.

Отдел "Армия"