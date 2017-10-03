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Геополитика в помощь снабжению

04.10.2017 Коммерсантъ 94 0
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Военнослужащий ВМС РФ
Военнослужащий ВМС РФ.
Источник: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Военным морякам хватает вызовов и не хватает обеспечения

"Военная" часть доклада Минобороны "О комплексной оценке состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельности в 2016 году" описывает довольно противоречивую картину. Авторы указывают на многочисленные геополитические вызовы, стоящие перед страной, но не верят в "широкомасштабные военные действия" против России с морских и океанских направлений. То же касается и описания состояния ВМФ: количество собственно военных кораблей признается удовлетворительным, но по части систем обеспечения флот находится в довольно затруднительном положении.

Подробности военной части доклада “Ъ” рассказали несколько источников, близких к Минобороны. По их словам, в конце сентября документ разослали для ознакомления членам Морской коллегии при правительстве (возглавляет вице-премьер Дмитрий Рогозин). Затем доклад, возможно, с добавлением от членов коллегии, отправят Владимиру Путину. В аппарате господина Рогозина от комментариев “Ъ” вчера воздержались, так же поступили в Минобороны.

По сведениям “Ъ”, "военная" часть доклада тщательно описывает существующие внешнеполитические проблемы. Так, к основным факторам нестабильности авторы относят "проводимый США и их союзниками курс на ограничение геополитического влияния" РФ, рост масштабов международного терроризма, пиратство и незаконную миграцию.

В качестве угрозы национальным интересам упоминается "потенциально возможный военный конфликт" со странами НАТО, сложная обстановка в Азово-Черноморском регионе (угроза жизненно важным объектам Крыма, присутствие в бассейне Черного моря кораблей и авиации нерегиональных держав), территориальные претензии Японии на Курильские острова, а также борьба стран—членов Арктического совета и даже неарктических государств за расширение военного влияния в регионе. В качестве отдельной угрозы обозначена Норвегия с ее планами по одностороннему пересмотру международных договоренностей: в докладе подчеркивается, что власти страны стремятся к установлению "абсолютной национальной юрисдикции над архипелагом Шпицберген и прилежащей 200-мильной акватории". "Повышается роль фактора силы в международных отношениях",— считают авторы документа, утверждая, что РФ наращивает свой морской потенциал для "стратегического сдерживания" вероятных противников и в качестве "важного фактора обеспечения международной стабильности".

По словам источников “Ъ”, характер существующих угроз описан наиболее подробно. Это увеличение количества государств, имеющих боеспособный флот; эскалация вооруженных конфликтов на территориях, сопряженных с РФ и имеющих выход к морю; давление на Россию с целью ослабить ее контроль над Северным морским путем; развертывание другими странами в прилегающих к РФ акваториям морей и океанов стратегических неядерных систем высокоточного оружия, а также систем ПРО морского базирования.

Возникающие угрозы не останутся без ответа, убеждены авторы доклада. Основано это на поддержании технической готовности имеющихся кораблей ВМФ, а также строительстве новых. Так, за 2016 год в состав флота вошли пять боевых кораблей (две подлодки проекта 636.3 "Великий Новгород" и "Колпино", два фрегата проекта 11356 "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", морской тральщик проекта 12700 "А. Обухов") и два патрульных катера "Раптор". Кроме того, в рамках перевооружения береговых войск ВМФ за год было поставлено пять береговых ракетных комплексов типа "Бал" и "Бастион". В стадии строительства — более 20 боевых кораблей и порядка 50 судов различного назначения. В 2017 году в состав ВМФ поступят еще 16 кораблей и боевых катеров (два фрегата, корвет, большой десантный корабль, девять боевых катеров, патрульный корабль и два малых ракетных корабля). По данным “Ъ”, в докладе говорится, что анализ потенциальных возможностей флота за последние пять лет показывает устойчивую положительную динамику, а состояние сферы оценивается как "стабильное". В 2016 году флот выполнил 102 боевых похода, увеличив интенсивность выполнения задач в 1,3 раза (по сравнению с 2015 годом), общая же продолжительность пребывания кораблей на боевой службе в море составила 9538 суток.

А вот сфера навигационно-гидрографического обеспечения в докладе, по информации “Ъ”, характеризуется как "нестабильная". С учетом поступления в состав ВМФ новых катеров к декабрю 2016 года доля судов, выслуживших установленные сроки службы, составила 87%. Отсутствие новых судов компенсировалось модернизацией старых, за счет этого удалось довести до нужного состояния 32% катеров. Еще хуже дела с развитием "глобальных информационных систем" для нужд флота: они, согласно документу, находятся в "кризисном" состоянии. Происходит это, по оценке авторов доклада, потому что новая техника не поступает и приходится использовать старую, которую уже пора списывать. В документе, по сведениям “Ъ”, уточняется, что сложнее всего дело обстоит на арктическом и тихоокеанском региональных направлениях. Мониторинг подводной обстановки ведется с использованием гидроакустического комплекса "Северянин" и электромагнитной станции "Анаконда", но их возможностей не хватает для прикрытия всех направлений. Проблемы с корабельным составом сказываются и на патрулировании морских границ: для выполнения всего спектра задач военные моряки должны получать по 5–8 мореходных кораблей и 20–25 пограничных катеров, а также начать строительство пограничных ледоколов (Россия единственная из арктических стран, у которой нет кораблей такого класса). Имеющиеся же сейчас корабли типа "Надежный" не обеспечены корабельными вертолетами и не способны нести достаточный запас ГСМ.

По словам источника “Ъ”, близкого к Главному штабу ВМФ, существующие темпы обновления флота вызывают вопросы у руководства страны, но решить их быстро не получится из-за общего состояния судостроения. В докладе, по сведениям “Ъ”, утверждается, что в период 2015–2016 годов "наблюдается снижение количества сданных кораблей, судов и плавсредств". До сих пор не сданы ранее запланированные головной и первый серийный фрегаты проекта 22350, головной большой десантный корабль проекта 11711, а также головное судно обеспечения проекта 23120. Параллельно сказался и спад по линии военно-технического сотрудничества: за год заказы сократились на 19%.

Впрочем, авторы доклада признают, что несмотря на "возрастающие угрозы национальной безопасности РФ" в океанских районах и морских зонах, возможность "широкомасштабных военных действий" против России с морских и океанских направлений маловероятна. По крайней мере, в ближайшей перспективе.


Александра Джорджевич, Иван Сафронов, Дмитрий Козлов
03.10.2017
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Страны
Норвегия
Россия
США
Япония
Продукция
Бастион
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
03160 Раптор
1135 Буревестник
11711
22350
23120 Эльбрус
636.3
877 Палтус
NATO
Арктика
ИТ
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