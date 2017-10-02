Эксперт рассказал, что смогут прогнозировать космические технологии
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Инновационный центр Сколково.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Компании-резиденты "Сколково" работают над технологиями, которые позволят с помощью спутниковых данных прогнозировать качество воздуха, выручку нового магазина и управлять посевами сельхозкультур, сообщил в интервью РИА Новости проектный менеджер по направлению "Космические технологии" фонда "Сколково" Иван Косенков.
Четвертого октября 1957 года в СССР был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли. XVIII Международный конгресс по астронавтике, который проходил в сентябре 1967 года в Белграде, утвердил эту дату как день начала космической эры.
"Сколковские компании разрабатывают продукты, создающие высокую добавленную стоимость для конечного потребителя. Так, "Аэростейт" занимается технологией прогнозирования качества воздуха со сверхвысокой точностью - до уровня квартала - на основе широкого спектра данных (спутниковые снимки, данные о траффике и погоде, показания локальных метеостанций). Проект прошел акселерацию в США и дошел до стадии готового продукта, востребованного на b2c и b2b рынках по всему миру", - рассказал Косенков.
Компания Bestplace делает продукт для ритейла. Речь идет о геоинформационном b2b-сервисе для точного прогноза выручки новой торговой точки с использованием точных данных с гео-привязкой. "Нейронная сеть распознает на спутниковых снимках автомобили, что дает возможность спрогнозировать успешность размещения нового магазина в той или иной точке. На данный момент успешно протестированы две модели: аптечный и продуктовый ритейл", - сообщил представитель "Сколково".
Также разрабатывается проект Exactfarming - онлайн-сервис для управления эффективностью растениеводческого хозяйства для сельхозпредприятий. Сервис собирает в одном месте всю необходимую информацию о состоянии хозяйства (спутниковые снимки, погоду, журнал полевых работ и многое другое), что позволяет планировать сезон, контролировать выполнение работ и состояние посевов, управлять экономикой поля и предотвращать потери.
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02.10.2017
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