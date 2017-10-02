Как мир избавляется от химического оружия



Уничтожение химического оружия.

Источник: © Nigel Treblin/Getty Images Уничтожение химического оружия.Источник: © Nigel Treblin/Getty Images

Последний российский химический заряд был уничтожен в Удмуртии на объекте Кизнер

"Товарищ Верховный главнокомандующий! Химическое оружие в Российской Федерации уничтожено полностью," — отчитался перед президентом России Владимиром Путиным начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин. Россия завершила программу утилизации этого вида оружия досрочно.

ТАСС — о том, какие страны этого сделать еще не успели, а какие и вовсе не собираются.

Россия

В 1993 году Россия подписала Конвенцию о запрещении химоружия (КХО), ратифицировав ее в 1997-м. В соответствии с ней страна задекларировала наличие почти 40 тыс. тонн химоружия и обязалась его полностью уничтожить. Практические работы по ликвидации начались в 2002 году, когда в поселке Горном (Саратовская область) был введен в эксплуатацию первый завод по уничтожению боеприпасов с отравляющими веществами.

Таким образом, всего за 15 лет Россия полностью уничтожила имевшиеся еще со времен СССР запасы. В день уничтожения последнего заряда Владимир Путин назвал это событие "историческим".

"Без всякого лишнего пафоса можно сказать, что это действительно историческое событие, имея в виду огромный объем, доставшийся нам еще с советских времен, арсенала химического оружия, которым можно было, как считают специалисты, уничтожить несколько раз все живое на Земле", — сказал президент.

Финансово России в уничтожении запасов химоружия помогали такие страны, как США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия и Канада. В общей сложности они выделили на эту цель более $1 млрд, а всего на уничтожение российских запасов было затрачено около 333 млрд рублей.

США

Как сообщил ТАСС представитель Госдепартамента США, в Вашингтоне планируют завершить процесс утилизации остающегося химического оружия в течение ближайших шести лет.

"Правительство США продолжает концентрировать внимание на уничтожении остающейся порции арсенала химического оружия, хранящейся в Пуэбло (штат Колорадо) и Ричмонде (штат Кентукки). США по-прежнему привержены завершению процесса ликвидации своего задекларированного арсенала химического оружия к концу 2023 года", — сказал сотрудник внешнеполитического ведомства.

Согласно данным профильного подразделения армии США, к началу 2012 года в стране было уничтожено почти 90% запасов химоружия, общий объем которого оценивался в 31,1 тонны. В то же время американский телеканал CNN утверждает, что в период с Первой мировой войны по 1967 год в стране было произведено почти 40 тонн химического оружия.

Ближний Восток и КНДР

Каждая страна, подписавшая и ратифицировавшая КХО, обязалась никогда не производить и не применять химическое оружие. А в случае, если у нее имеется оружие такого типа, — утилизировать его. Среди государств — членов ООН по состоянию на сентябрь 2017 года есть лишь четыре страны, не ставшие этого делать. Не подписали КХО Египет, Южный Судан и КНДР. Подписал, но не ратифицировал Израиль.

Как утверждает американский фонд "Инициатива по снижению ядерной угрозы" (Nuclear Threat Initiative), Израиль запустил программу по разработке химоружия еще в 1950-х годах. До сих пор информацию по наличию запасов химоружия Тель-Авив держит в секрете, но возможности Израиля в этой сфере практически не ограничены, учитывая хорошо развитую химическую промышленность и уровень научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР).

Соседи Израиля также располагали химическим оружием. Но к 2014 году, благодаря усилиям России и международных посредников, Сирия окончательно от него избавилась: из страны было вывезено и ликвидировано 1200 тонн отравляющих веществ.

Египет же от своих запасов химоружия не отказывался. Правда, о его наличии никогда не заявлял. Тем не менее в 1980-х годах ЦРУ США утверждало, что СССР поставлял в Египет материалы для производства химоружия. Каких-либо доказательств американская спецслужба не представила.

Что касается Южного Судана, то на его "скорейшее вступление" в ОЗХО генеральный директор этой организации Ахмет Узюмджю рассчитывал еще в 2015 году. Пока что молодое государство, получившее независимость от Судана в 2011 году, не заявляло о намерении подписать КХО.

Наиболее крупным запасом химоружия из этой четверки обладает КНДР. По крайней мере, министерство обороны Республики Корея (РК) утверждало, что в распоряжении Пхеньяна может находиться вплоть до 5 тонн смертоносного оружия. Еще 12 тонн КНДР в состоянии произвести в короткие сроки.

Александр Мосесов