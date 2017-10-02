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На Черноморском флоте стартовали учения

04.10.2017 РИА Новости 76 0
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Корабли Черноморского флота РФ
Корабли Черноморского флота РФ.
Источник: © Фотохост-агентство

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Около 30 надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) начали комплексные учения во взаимодействии с береговыми ракетно-артиллерийскими соединениями, морской авиацией и частями противовоздушной обороны (ПВО) флота, сообщил журналистам в понедельник представитель ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"Корабли и подводные лодки ЧФ вышли в море для отработки плановых задач боевой подготовки. В течение нескольких дней экипажи кораблей проведут учения в составе корабельных ударных, противолодочных и минно-тральных тактических групп во взаимодействии с береговыми ракетно-артиллерийскими соединениями, морской авиацией и ПВО флота", - сказал Трухачев.

Он отметил, что "в мероприятиях боевой подготовки задействовано порядка 30 кораблей и вспомогательных судов и более 20 летательных аппаратов ЧФ".

Кораблям в море предстоит выполнить противоминные задачи, отработать различные варианты противодействия надводным кораблям и субмаринам, взаимодействие при отражении средств воздушного нападения условного противника с выполнением практических ракетных и артиллерийских стрельб по морским и наземным мишенным позициям.
02.10.2017
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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ЧФ

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