На Черноморском флоте стартовали учения



Корабли Черноморского флота РФ.

Источник: © Фотохост-агентство Корабли Черноморского флота РФ.Источник: © Фотохост-агентство

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Около 30 надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) начали комплексные учения во взаимодействии с береговыми ракетно-артиллерийскими соединениями, морской авиацией и частями противовоздушной обороны (ПВО) флота, сообщил журналистам в понедельник представитель ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"Корабли и подводные лодки ЧФ вышли в море для отработки плановых задач боевой подготовки. В течение нескольких дней экипажи кораблей проведут учения в составе корабельных ударных, противолодочных и минно-тральных тактических групп во взаимодействии с береговыми ракетно-артиллерийскими соединениями, морской авиацией и ПВО флота", - сказал Трухачев.

Он отметил, что "в мероприятиях боевой подготовки задействовано порядка 30 кораблей и вспомогательных судов и более 20 летательных аппаратов ЧФ".

Кораблям в море предстоит выполнить противоминные задачи, отработать различные варианты противодействия надводным кораблям и субмаринам, взаимодействие при отражении средств воздушного нападения условного противника с выполнением практических ракетных и артиллерийских стрельб по морским и наземным мишенным позициям.