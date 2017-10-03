Под командованием генсека



Члены военизированной организации "Хезболлах".

Источник: presstv.ir Члены военизированной организации "Хезболлах".Источник: presstv.ir

"Хезболла" превосходит официальные войска Ливана по всем статьям

Более 15 лет Ливан был охвачен гражданской войной и не имел единых ВС. В настоящее время они восстановлены, однако остаются самыми слабыми в регионе как по количеству, так и по качеству техники. Особенно это относится к ВВС и ВМС, чисто символическим по сути.

Сухопутные войска делятся на пять территориальных командований: "Бекаа" (штаб – Аблах), "Бейрут", "Горный Ливан" (Фаядия), "Север" (Триполи), "Юг" (Сайда). В их составе пять тяжелых (1–3-я, 5, 6-я) и шесть легких бригад (7–12-я), а также республиканской гвардии, транспортная, поддержки, полки: 1-й бронетанковый, строительный, 1-й пограничный, 1 и 2-й артиллерийские. Имеется командование ССО, в составе которого полки коммандос, ВДВ, боевых пловцов и шесть антитеррористических.

“Мотивированные бойцы "Хезболлы" добились значительных успехов в борьбе с суннитскими радикалами”

Танковый парк включает 66 американских М60А3 и от 92 до 140 М48А5, до 180 советских Т-54. Прочая бронетехника: 74 французских AML-90, 10 современных итальянских LMV, до 89 старых английских "Саладинов", 22 голландских БМП AIFV-B-C25, 8 американских М2А2 "Брэдли", до 1430 БТР М113А1/2 того же происхождения, французские БТР VAB-VCI (86) и VAB-VTТ (17), VBTP-MR (10), до 30 португальских "Чамит". Артиллерия: 34 американских САУ М109А3, более 300 буксируемых орудий (по 18 американских М102 и M114A1, 195 M198, 33 советских М-30 и 9 Д-30, 16 М-46, 14 французских Model-50), 271 миномет (134 – 81-мм, 112 – 82-мм, 10 французских MW-50 и 15 МО-120), 11 советских РСЗО БМ-21 "Град". ПТРК – по 52 французских "Милан" и американских "Тоу", 2 самоходных "Мефисто" (французские "Хот" на БТР VAB). Наземная ПВО включает 83 советских ПЗРК "Стрела-2" и 80 зенитных орудий, в том числе 57 ЗУ-23.

ВВС имеют в боевом составе до 4 английских учебно-боевых самолетов "Хантер" (3 Мk70А, 1 Мk66С), до 3 учебных "Бульдогов", 2 американских разведчика "Цессна" АС-208. Боеспособность устаревших британских машин крайне сомнительна. Вертолеты есть и многоцелевые (1 европейский AW139, до 10 французских SA342L), и транспортные (в основном американские – 3S-61N, до 27 UH-1H, 4 R-44, а также до 13 румынских IAR330SM).

ВМС состоят из 11 сторожевых и 2 десантных катеров.

За исключением вертолета AW-139 вся техника ВС Ливана сильно устарела и совершенно не отвечает современным требованиям. Потому ни в каких ближневосточных разборках возможности участвовать Бейрут не имеет. На территории страны находится контингент ООН численностью более 6 тысяч человек.

В Ливане действует шиитская группировка "Хезболла", чьи вооруженные формирования по боевому потенциалу ненамного уступают, а по уровню боевой подготовки значительно превосходят ВС страны, при этом не подчиняясь центральной власти. На вооружении "Хезболлы" как минимум 1 танк Т-72, значительное количество Т-55, БМП-1, БТР М-113 (на некоторые из них установлены советские ЗПУ-2 и ЗУ-23-2, в результате получились импровизированные ЗСУ), МТЛБ, САУ 2С1, многочисленные ПТРК различного типа (от "Малютки" до "Тоу", "Метиса" и "Корнета"), в том числе на автомобильных шасси, зенитные орудия (кроме тех же ЗУ-23-2) КС-1 и КС-19, а также ЗСУ-57-2, иранские тактические ракеты "Фатех-110" и ПКР С-802. И разумеется, огромное количество "стрелковки". Вооружение и техника частично получены от Сирии и Ирана, частично захвачены у ВС Ливана, бывшей армии Южного Ливана и ВС Израиля.

Бойцы ливанского движения «Хезболлах» освобождают высоту аль-Барух на ливано-сирийской границе. Источник: Пресс-служба Хезболлах

Государственное устройство в провозглашенной в 1943 году Ливанской Республике было основано на идее распределения государственных постов и представительных должностей между разными конфессиями при сохранении привилегий христианской маронитской общины и укреплении позиций богатой суннитской общины. Глава страны стал избираться из маронитской, премьер-министр – из суннитской, а председатель парламента – из шиитской общины. В то время доля суннитов в населении Ливана составляла около четверти, шиитов – менее одной пятой. Сейчас шиитов от 30 до 40 процентов, суннитов – около 30 процентов, но распределение постов во власти осталось прежним. "Хезболла" является выразителем интересов шиитской общины, которая оказалась наиболее обделенной. Кроме того, важнейшей задачей "Хезболла" ставит борьбу против Израиля. В связи с этим партия имеет особые отношения с Ираном. В Израиле, а также в США и странах ЕС "Хезболлу" считают террористической организацией.

Она представляет собой "государство в государстве", огромную корпорацию, чьи активы принадлежат всей партии, а не отдельным лицам. У нее собственные спецслужбы, обеспечивающие безопасность в кварталах и населенных пунктах шиитской общины, есть также собственный совет безопасности. Основной ударной военной силой является Исламское сопротивление, которым руководит лично генеральный секретарь (численность личного состава может достигать 10 тысяч). Партия владеет строительной компанией "Организация строительного джихада" ("Му’ассасат Джихад аль-Бина"), занимающейся строительством, электрификацией и обеспечением питьевой водой. Партия создала организации и фонды, занимающиеся вопросами, связанными с семьями шахидов, погибших на войне, с инвалидами, ранеными и др.

Важнейшие составляющие функционирования партии – больницы и поликлиники, предоставляющие бесплатную медицинскую помощь своим членам и дешевое обслуживание всем категориям граждан, не только шиитам. При отсутствии в Ливане бесплатной государственной медицины эти больницы и поликлиники пользуются большим спросом. Помимо специализированных религиозных учебных заведений, партия содержит общеобразовательные школы, техникумы и вузы.

"Хезболла" – владелец телевизионного канала "Аль-Манар", 4 радиостанций, 5 печатных изданий. Безусловно, особую роль в формировании образа "Хезболлы" сыграл "Аль-Манар", который стал "официальным лицом" партии, демонстрируя ее достижения, в частности в области вооруженной борьбы с Израилем. Во время июльской войны 2006 года оказавшейся весьма успешной для "Хезболлы" и соответственно неудачной для противника телеканал много сделал для разрушения образа ЦАХАЛ как "грозного и непобедимого Голиафа".

Поначалу "Хезболла" сохраняла нейтралитет в отношении гражданской войны в Сирии, но затем (видимо, по приказу из Тегерана) начала воевать на стороне правительственных сил. Хорошо обученные и мотивированные бойцы "Хезболлы" добились значительных успехов в борьбе с суннитскими радикалами (запрещенными в России "Аль-Каидой" и "Ан-Нусрой", "Исламским государством", "Исламским фронтом", "Ахрар-аш-Шам"), но и потери понесли весьма значительные – до двух тысяч убитыми.

Активность "Хезболлы" в Сирии вызывает крайнее недовольство Израиля, чьи ВВС регулярно наносят удары по ее позициям как на сирийской, так и на ливанской территории. Но группировка не намерена прекращать свою деятельность, а Дамаск и Тегеран не собираются отказываться от ее помощи. Москва не считает "Хезболлу" террористической организацией, тем более что сейчас она оказалась нашим прямым военным союзником. Антиизральскую деятельность "Хезболлы" Россия, разумеется, не поддерживает ни в какой форме, но и основанием для разрыва ее не считает. Это понятно: терроризм "Хезболлы" носит местечковый характер, он направлен только против Израиля, тогда как цель суннитского терроризма – весь мир. Уже поэтому "Хезболла" – гораздо меньшее из двух зол. А если она очень активно и успешно борется с большим злом, то клеймить ее как минимум странно. Тем более что Израиль уж как-нибудь разберется с этой угрозой.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 38 (702) за 4 октября 2017 года