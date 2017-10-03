Точное машиностроение широкого профиля



Олег Фаустов.

Источник: vpk-news.ru Олег Фаустов.Источник: vpk-news.ru

Рособоронэкспорт рассказал о секретном драйвере

Стрельбой из максима и настоящими играми с огнем отметилось выездное заседание пресс-клуба, организованного Рособоронэкспортом. Оно прошло в Климовске, на полигоне ЦНИИточмаша.

Боевую экипировку "Ратник" журналистскому десанту представил главный конструктор предприятия Олег Фаустов. Во втором поколении она превосходит по ключевым показателям защиты американские и лучшие западноевропейские аналоги, при этом примерно в полтора раза легче. Показательно, что готовясь к предстоящим совместным маневрам, египетские партнеры выразили желание провести учения в российской экипировке.

"Наше вооружение и техника для сухопутных войск пользуется заслуженным авторитетом и находит свое место в оснащении иностранных армий, – сообщил заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Игорь Севастьянов. – Благодаря уникальным характеристикам, критерию "эффективность-стоимость", приспособленности к сложнейшим климатическим и природным условиям наша военная техника оказывается гораздо привлекательнее, чем иностранные аналоги. Перечень продвигаемой нами продукции включает около тысячи наименований. С 2001 года по настоящее время общий объем ее экспорта составил около 25 миллиардов долларов, и сегодня мы отмечаем рост спроса в странах Юго-Восточной и Центральной Азии, Африки, Латинской Америки".

Непревзойденными возможностями отличаются стрелковые разработки ЦНИИточмаша. Малогабаритные автоматы и специальные самозарядные пистолеты журналисты могли подержать в руках и применить на огневом рубеже. Жаль, не довелось испытать в деле оружие и боеприпасы для подводной стрельбы. Поверили на слово, что 5,66-мм автомат АПС обладает уникальной дальнобойностью.

На выставке, организованной с участием партнеров ЦНИИточмаша, демонстрировались "сопутствующие" изделия. Носки и перчатки, изготовленные по мембранной технологии, не горят в огне и не пропускают воду, а кроме того, обеспечивают защиту от порезов и кислот. Боеприпасы, дающие дымовой, огневой и шумовой эффекты без поражающего фактора, очень помогают в учении. Как пояснил один из создателей пиротехники, теперь разминирование, обязательное для войны с Вейшнорией, не может быть "условным". Больше того, оказалось, что разработки для армии получили неожиданное конверсионное развитие: дымовая завеса ставится против кровососущих насекомых, обеспечивая надежное прикрытие дачного участка. Эта и другая продукция, как, например, универсальный мобильный обогреватель, востребована охотниками, рыбаками и просто любителями экстремального времяпрепровождения. Долю заказов на изделия гражданского и двойного назначения в портфеле компании Игорь Севастьянов считает существенной.

С другой, деловой стороны – это прежде всего хорошая иллюстрация того, что Рособоронэкспорт становится поставщиком продукции и услуг, связанных с безопасностью в самом широком смысле, в том числе информационной, кибер и прочей. "В 2017–2018 годах мы проведем репозиционирование имиджа, – признался в обсуждении за "круглым столом" руководитель аппарата генерального директора Рособоронэкспорта Юрий Каптелкин. – Это, конечно, связано с валообразным ростом интереса заказчиков к решениям по обеспечению государственной и инфраструктурной безопасности из-за беспрецедентного расширения угроз терроризма и экстремизма. Продвижение на внешний рынок такого рода услуг видится одним из драйверов компании. Уже сегодня мы предлагаем нашим партнерам средства охраны объектов особой важности и критической инфраструктуры, а также границ – как сухопутных, так и водных".

Бог даст, новейшие разработки, продвигаемые Рособоронэкспортом, станут такими же популярными, как максим. Он не подвел, позволив всем желающим показать меткость и завидную кучность стрельбы.

Владимир Лебедев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 38 (702) за 4 октября 2017 года