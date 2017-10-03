Под знаменем ремонта



Военные учения "Запад-2017".

Источник: blacksea.tvw Военные учения "Запад-2017".Источник: blacksea.tvw

В ходе учения "Запад-2017" разработаны модели функционирования системы МТО на стратегических направлениях

Совместное специальное учение сил и средств технического и тылового обеспечения вооруженных сил РФ и Белоруссии было во многом экспериментальным. Решались проблемы, порожденные аутсорсингом, отрабатывались важнейшие вопросы материально-технического обеспечения (МТО) армии и флота. К каким выводам пришло руководство Министерства обороны РФ после масштабных маневров? Какие структурные изменения могут последовать в ближайшее время? На эти и другие вопросы "Военно-промышленного курьера" ответил начальник эксплуатации вооружения и военной техники ВС РФ – начальник ГАБТУ (1996–2004) генерал-полковник Сергей Маев.

– Сергей Александрович, учение "Запад-2017" прошло под девизом "Уметь, иметь, желать!". Что это значит для системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил?

“Разработанные в конце прошлого столетия образцы войсковых ремонтных средств неуклонно стареют”

– Сегодня, как, впрочем, на всех этапах строительства, развития и применения военной организации государства, весь ее обеспечивающий организм решает одну задачу: создание боевым подразделениям условий, при которых они достигают успеха с минимальными людскими и материальными потерями.

Девиз не случаен – войска должны не только знать, как достигается победа в бою, и желать ее, но и обладать всем необходимым. А это вооружение и техника, боеприпасы, ГСМ, вещевое имущество, продовольствие.

Учение проводилось в год 125-летия со дня рождения выдающегося военачальника, основоположника Тыла Вооруженных Сил генерала армии Андрея Васильевича Хрулева, который подчеркивал, что для победы в войне необходимы три условия. Надо иметь все виды вооружения и боеприпасов, продовольствие, обмундирование и прочее, уметь владеть оружием, быть готовым на подвиг, желать разбить врага.

– В 2016 году начат процесс постепенного перехода с аутсорсинга в МТО на штатные средства ремонта и восстановления ВВСТ. Задача не из простых, ведь в прежнем руководстве МО кое-кто посчитал, что аутсорсинг автоматически решит чуть ли не все проблемы.

– Там, где речь идет о бытовых вопросах, аутсорсинг показал себя нормально. Это касается работы военторгов, продовольственного и вещевого обеспечения, банно-прачечного обслуживания, организации эксплуатационного содержания и коммунального хозяйства воинских частей Минобороны. Что было особенно наглядно в вопросах МТО Арктической зоны. Но при ремонте и техническом восстановлении ВВСТ аутсорсинг оказался эффективен далеко не во всех звеньях.

Судите сами: в условиях боевых действий гражданских специалистов на передовую так просто не пошлешь. Выполнять приказы и сознательно идти под пули, рисковать жизнью могут только военнослужащие.

Фото: Сергей Карпачев, PHOTOXPRESS

В связи с этим принято решение выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию смешанным способом – штатными ремонтно-восстановительными органами (РВО) воинских частей и бригадами промышленности. Технический минимум навыков и знаний расчетов, предусмотренный программой обучения личного состава подразделений Сухопутных войск, вполне позволяет им выполнять отдельные виды ТО и текущего ремонта самостоятельно. Однако это не в полной мере реализуемо применительно к сложным видам ВВСТ. Потому принято такое решение. Опыт гражданских специалистов, их технические знания и навыки очень востребованы в войсках. Совместная работа пойдет на пользу тем и другим. Дело не только в тесном взаимодействии гражданских и военных спецов. Какой функционал отдается гражданским ремонтным предприятиям? Не секрет, что при аутсорсинге весь ремонт возлагался только на них. Теперь будет иначе. Поэтому процесс перехода от системы технического надзора предприятиями промышленности на ТО и ремонт силами штатных войсковых подразделений определил необходимость количественного и качественного наращивания их возможностей.

Фото: mtdata.ru

В течение 2016–2017 годов центральными органами управления МТО проведена работа по обоснованию оптимального состава и численности сил и средств техобеспечения различных звеньев войск, в результате чего приняты решения по формированию в каждом округе ремонтно-восстановительных полков (РВП). А это потянуло за собой изменения и в организационно-штатной структуре войск. Например, потребовало переформирования автомобильных рот в батальоны с увеличением в их составе средств эвакуации.

Практические действия РВП на учении "Кавказ-2016" доказали актуальность и своевременность такого решения. В результате ресурсы системы восстановления ВВСТ увеличились в среднем на 15–20 процентов. Возможности одного из ремонтно-восстановительных полков были изучены и в ходе учения "Запад-2017". Пока принятых мер оказалось недостаточно, и сегодня в связи с этим активизирована подготовка специалистов по различным военно-учетным специальностям на базе учебных центров. Военные кафедры гражданских вузов совершенствуют систему соответствующих занятий по отдельно разработанным программам.

– Речь, получается, идет о создании в целом новой структуры МТО ВС РФ…

– Новая структура МТО не создается, но изменения грядут действительно серьезные. Это связано с тем, что произошла интеграция двух близких задач по месту их выполнения, общим принципам, силам и средствам тылового и технического обеспечения – в единой системе МТО. Основные требования такой интеграции – оптимизация органов управления, объединение всей материальной базы Вооруженных Сил под единое командование, эффективное эшелонирование запасов материальных средств, экономическая целесообразность. Все они продиктованы параметрами нового облика Вооруженных Сил.

– Какой опыт получен в организации МТО с августа 2016 года в результате мероприятий в военных округах, армиях, бригадах, боевой работы в Сирии и других горячих точках?

vpk-news.ru

Фото: ИТАР-ТАСС– В ходе учений и специальных операций действительно получен уникальный опыт по перемещению, развертыванию и работе в полевых условиях соединений, частей и организации МТО всех уровней. Особенно – при всестороннем обеспечении группировки войск в Сирии. Масштабная работа по обустройству войск проведена и в Арктической зоне.

Анализ практических действий ремонтно-восстановительных подразделений показал необходимость повышения их производственных потенциалов за счет использования нового технологического оборудования, воссоздания РВО во всех структурных звеньях Вооруженных Сил, интеграции возможностей по ремонту ВВСТ предприятиями промышленности ВС РФ, более качественной подготовки специалистов, а также создания и эшелонирования запасов ремонтных комплектов и ЗИП в войсках.

– Как вообще изменились роль и значение ремонта ВВСТ в оперативно-тактическом звене?

– Речь идет об оптимизации боевого потенциала Вооруженных Сил, что и определило необходимость соответствующих изменений. Основная цель – гарантированное поддержание необходимого уровня боеспособности войск в любых условиях. При этом не решена до конца проблема функционирования системы техобслуживания, низок коэффициент эффективности восстановления ВВСТ войсковыми РВО.

За последние пять лет за счет создания полков, батальонов и рот многоосных тяжелых колесных тягачей (МТКТ), ремонтно-эвакуационных полков (РЭП), РВП, отдельных ремонтно-восстановительных батальонов (ОРВБ) этот коэффициент удалось повысить. Перспективный состав РВО войскового оперативного и оперативно-стратегического уровня на одном из этапов учения был представлен начальнику ГШ ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову и получил принципиальное одобрение. Все это позволит значительно повысить эффективность системы технического обеспечения, устранять неисправности в ходе боевых действий (текущий и средний ремонт), сократить срок возвращения восстановленных ВВСТ в строй.

– Учение "Запад-2017" позволило определить какие-то новые направления в организации ремонтно-восстановительных работ ВВСТ?

– Давайте по пунктам. Первое. Разработанные в конце прошлого столетия образцы войсковых ремонтных средств неуклонно стареют и сегодня далеко не всегда эффективны. Поэтому необходимо обеспечить соответствующее развитие подвижных средств технического обслуживания и ремонта по номенклатуре ГРАУ, войск связи, РХБЗ, инженерных войск. Для комплексного ремонта современной техники общевойсковых соединений ведется разработка опытных образцов ремонтных мастерских на единых базовых модулях, оснащенных высокопроизводительным диагностическим оборудованием.

Фото: Сергей Карпачев

Второе. Восстановление и сервисное обслуживание ракетно-артиллерийского вооружения в соединениях и воинских частях организовано силами предприятий промышленности и войсковых РВО применительно к их возможностям по проведению ТО и ремонта различной сложности.

Третье. Поддержание в боеготовом состоянии ВВСТ силами войсковых ремонтных органов тактического звена как в мирное, так и в военное время сильно зависит от наличия одиночных и групповых комплектов ЗИП на образцы вооружения, укомплектованность которых оставляет желать лучшего и требует своевременного пополнения. Поэтому сокращение сроков ремонтно-восстановительных работ возможно за счет совершенствования системы заказа и обеспечения ЗИП.

Четвертое. Проводится работа по созданию унифицированных технических средств обслуживания, что будет способствовать замене устаревшей инструментальной базы мастерскими нового поколения для обеспечения всех видов ТО и текущего ремонта ВВСТ силами войсковых РВО в полевых условиях.

Фото: Сергей Карпачев

Пятое. Порядок работы РВО и предприятий промышленности регламентированы соответствующими приказами МО РФ, уточняется порядок их взаимодействия с органами военного управления, военными представительствами МО РФ. Например, на производственных площадях центральной базы хранения и ремонта бронетанкового имущества в Раменском развернуты два цеха капитального ремонта двигателей и агрегатов БТВТ с применением технологического оборудования подвижного ремзавода. Спланировано создание подобных производственных мощностей в других регионах. Это позволит осуществлять восстановление техники в войсковых условиях, накапливать бронетанковое имущество на производственно-логистических комплексах как НЗ.

Шестое. Район комплексного восстановления ВВСТ целесообразно размещать в глубине тыловой полосы на основных коммуникационных направлениях под прикрытием соединений и частей второго эшелона. Состав таких сил и средств непостоянен. Исходя из задач он может включать все имеющиеся ремонтные части, подразделения и организации объединения, не задействованные для техобеспечения войск, действующих на главных направлениях. К этим работам могут привлекаться выездные ремонтные бригады от предприятий промышленности, действующие по заключенным контрактам, а также предприятия местной промышленной базы и специализированные – бронетанковые и автомобильные ремонтные заводы, базы хранения, склады имущества в составе центров материально-технического обеспечения.

Фото: Сергей Карпачев

В ходе учения "Запад-2017" исследовательской группой были разработаны 34 имитационные модели по вопросам функционирования системы МТО на Западном и Арктическом стратегических направлениях. Это позволит оценить возможности сил и средств МТО в комплексе. В частности, по линии технического обеспечения разработаны 10 прогнозных моделей (выхода в ремонт БТВТ, АТ, РАВ) с расчетами по восстановлению на различных направлениях.

– В Вооруженных Силах произошло значительное – со 178 до 34 позиций – сокращение номенклатуры ГСМ. За счет чего это достигнуто и как повлияет на боеготовность ВВСТ?

“Сокращение количества марок горючего для военной техники имеет прямое отношение к ее боевой готовности”

– Значительное сокращение номенклатуры применяемых горюче-смазочных материалов произошло на плановой основе путем унификации, использования различного рода присадок, позволяющих сохранять основные характеристики топлив и не снижающих мощности двигателей.

Безусловно, сокращение количества марок горючего для военной техники имеет прямое отношение к ее боевой готовности. Это и экономически целесообразно, и позволяет обеспечить быстрое пополнение запасов, значительно упростить регламентные и ремонтные работы двигателей, оптимизировать процесс обучения военных ремонтников.

– Какие мероприятия предусмотрены по эшелонированию запасов материальных средств и как это повлияет на работу ремонтно-восстановительных органов?

– Подготовлены предложения по формированию подразделений, способных проводить капитальный ремонт узлов и агрегатов ВВСТ, кроме того, с 2016 года возобновилось целевое финансирование на закупку запасных частей к ним.

Выполняемые в Вооруженных Силах мероприятия по эшелонированию запасов материальных средств направлены в первую очередь на высвобождение РВО от имущества, не имеющего перспектив применения и не влияющего на обороноспособность, а также на создание необходимых запасов к современным и перспективным образцам ВВСТ.

vpk-news.ru

Фото: Сергей КарпачевДля обеспечения оперативного ремонта в ГРАУ МО РФ совместно с предприятиями – изготовителями вооружения прорабатывается вопрос создания ЗИП россыпью из основных узлов и агрегатов РАВ, наиболее часто выходящих из строя. При утверждении перечня ЗИП по каждой номенклатуре РАВ будет организовано включение данных комплектов в эшелонирование запасов военных округов (флотов).

– Каковы основные задачи развития и совершенствования МТО в 2017–2018 годах, прежде всего в части восстановления ВВСТ?

– По результатам учения "Запад-2017" задачи таковы: переформирование взводов обеспечения мотострелковых и танковых батальонов в материального обеспечения и ремонтный (последний будет считаться первичным ремонтным подразделением), ремонтных рот мотострелковых и танковых дивизий – в ремонтно-восстановительные батальоны, продолжение работы по увеличению количества и возможностей ремонтно-восстановительных воинских частей, в том числе формируемых на военное время.

Для дальнейшего наращивания возможностей системы восстановления необходимо продолжить работу по обеспечению РВО новыми современными образцами подвижных средств технического обслуживания и ремонта, оснащению инновационными средствами диагностики. Надо предусмотреть формирование в каждом военном округе подразделений по ремонту агрегатов как на стационарной, так и на подвижной железнодорожной или автомобильной базе.

Решение этих задач позволит обеспечить одновременный охват всей требующей текущего и среднего ремонта техники непосредственно в частях и соединениях, выдвижение к войскам большей части ремонтных и эвакуационных подразделений для восстановления техники непосредственно в боевых порядках и ближнем тылу, а также эшелонирование ремонтных и эвакуационных органов по всей глубине действий войск с возможностью их своевременного маневра.

И последнее: по сложившейся традиции заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков вручил Боевое знамя вновь сформированному 5-му ремонтно-восстановительному полку. Как говорится, начало положено, а дальнейшая войсковая практика при необходимости внесет свои коррективы.

Сергей Маев

Беседовал Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 38 (702) за 4 октября 2017 года