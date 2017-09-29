Учение «Запад-2017» закончено – ждем новых сенсаций

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Источник: www.belvpo.com Карикатура.Источник: www.belvpo.com

Совместное белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2017» стало, несомненно, одним из самых значимых событий в военно-политической сфере в текущем году – с ноября месяца прошлого года данная тема не сходила с первых страниц мировых изданий. Это стало возможным благодаря шумихе, созданной вокруг этого учения военно-политическим руководством западных стран, а также представителями экспертного сообщества.

Естественно, что информацию, а вернее дезинформацию, о целях и задачах учения, количестве задействованных сил и средств шла не из СМИ. Журналистам предоставляли ее отдельные политики и «эксперты», которые хорошо «осведомлены» по многим аспектам предстоящих маневров. Одним из них был не кто иной, как генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который первым высказал мысль, что Россия «использует крупномасштабные военные учения в качестве прикрытия для маневров, предшествующих агрессивным военным действиям против соседних стран», как это было в 2008 и 2014 году.

После событий в Крыму и на юго-востоке Украины военно-политическое руководство стран-членов НАТО и их партнеров начали анализировать, какое развитие событий возможно дальше. Вот они и придумали Сувалкский коридор через который Россия, якобы, присоединит к себе Литву, Латвию, Эстонию, а после и всю Европу.

Тут очень кстати подвернулось учение «Запад-2017». Так был рожден фейк о том, что российско-белорусская армия пойдет на своих соседей. Добавил ажиотажа размещенный министерством обороны РФ на российском официальном сайте госзакупок тендер на 4162 вагона для воинских перевозок по Беларуси в 2017 году.

После чего последовали заявления официальных лиц об аннексии российскими войсками белорусской территории, создании в Синеокой баз ВС РФ для последующего захвата стран Восточной Европы, которые только способствовали развитию напряженности.

Естественно, военно-политическое руководство стран-соседей, которые понимают, что им совершенно ничего не угрожает, хотели привлечь к себе внимание и доказать свою верность Вашингтону и Брюсселю, добиться выделения средств из бюджета НАТО и реализовывать их у себя.

И истерия по поводу захвата Польши, Прибалтики и Украины здесь совершенно не при чем – геополитика и экономика в чистом виде.

Для Пентагона «русская угроза» – прекрасный довод увеличить военный бюджет, «впарить» верным вассалам ненужное старье, поставить новых членов блока в зависимость от американского ВПК, а также в очередной раз провести усиление Восточного фланга НАТО.

Так, командующий силами армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес поведал общественности, что учение Беларуси и России может быть «троянским конем».

Главный паникер, президент Литвы Даля Грибаускайте говорила, что Минск и Москва «демонстративно готовятся к войне с Западом». Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс призывал Россию не проводить учение «Запад-2017». Главных посыл фобий – Кремль, используя Беларусь, оккупирует страны Балтии и создаст угрозу для всей Европы. Поэтому глава Литвы после встречи с президентами Эстонии и Латвии в Риге 9 февраля заявила, что страны Балтии будут добиваться усиления присутствия США в регионе для обеспечения безопасности этих стран.

Многие военноначальники и эксперты утверждали, что учения могут быть использованы для создания Россией собственного вооруженного форпоста на территории Беларуси. И это несмотря на уверения начальника Генерального штаба Беларуси генерал-майора Олега Белоконева в том, что до конца сентября российские войска покинут белорусскую территорию и вернутся в ППД.

По мнению председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия, через белорусскую территорию российская армия планировала вторгнуться на территорию Украины и занять Киев.

Ему вторил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Министр обороны Украины Сергей Полторак сообщал, что Киев готовит ответные меры на случай вторжения российской армии с севера. Их поддерживал и Петр Поошенко.

Министр обороны Польши Антони Мацеревич безапелляционно утверждал, что «эти маневры наступательные, абсолютно наступательные, а не оборонительные, какими их пытается выставить российская сторона».

Кроме того, с его слов «Запад-2017» являлись самыми агрессивными из всех учений России за последние 30 лет и на них Кремль отработал применение ядерного оружия по Варшаве. Количество войск, задействованных в маневрах, по утверждению польского министра обороны, было около 100 тыс. человек, что существенно больше заявленных Москвой и Минском 12,7 тыс.

О том, что «в учениях «Запад-2017» примет участие свыше 100 тысяч военнослужащих» утверждала и министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на встрече с коллегами из ЕС в Таллине. Основываются эти данные, по словам официального представителя минобороны Йенса Флосдорфа, на оценках, которые курсируют в кругах НАТО, а также на результатах наблюдений, осуществляемых соседними странами. Какие веские аргументы!

Сколь жестокое разочарование постигло всех этих «сказочников» после 20 сентября: Россия так и не вторглась к ним и не ввела свои танки с территории Беларуси. Закончились военные учения Беларуси и России, которые рекламировались 9 месяцев. Не подтвердились ни самые страшные, ни менее страшные сценарии: маневры успешно завершились, так и не приведя к оккупации Литвы, захвату Сувалкского коридора и взятию Киева, российские войска, как это не сложно проследить, уезжают из Беларуси. А ведь именно этого ожидали правящие политики стран Прибалтики, Польши и Украины. Схожая ситуация была и накануне проведения парада в Минске (3 июля), но российская авиация, поучаствовав в данном мероприятии, сразу же вернулась домой. К слову, утверждения западных «партнеров» о том, что российские войска останутся на белорусской земле, вызвали недоумение у многих – как можно незаметно при современном уровне технологий и систем наблюдения спрятать анонсируемую стотысячную группировку? Возникает чувство, что некоторые политики, аналитики и военные, утверждающие подобное, живут в параллельной реальности.

К слову, в то время, когда эшелоны с российскими войсками убывали в ППД, на территорию Польши прибыла очередная боевая бригадная группа США. В ходе ротации было перемещено около 4 тыс. военнослужащих, порядка 400 единиц гусеничной, 900 единиц колесной техники, в том числе 87 танков «Abrams», 140 БМП «Брэдли», 18 САУ «Paladin», 400 автомобилей «Humvee».

Как же недальновидно было делать подобные заявления. Как относиться в дальнейшем к таким политикам, экспертам, а особенно военноначальникам? Это же полная само дискредитация! Как же теперь данным деятелям давать прогнозы, управлять партиями, войсками и странами, если их слова и обещания теперь вызывают смех и недоверие после сказанных ранее слов. Скорее всего, им плевать, что о них подумает простое население стран Балтии, Польши и Украины, у которых были урезаны многие социальные программы из-за страхов и ради амбиций политической элиты, что привело к милитаризации региона и раздуванию военных бюджетов. Они стремились достичь других целей – лишний раз привлечь к себе внимание со стороны США, продемонстрировать свою верность и преданность НАТО, оправдать вложенные в них «старшими партнерами» деньги.

Да, вскоре со всех углов, от тех же действующих лиц будет новый поток сказок о том, что если бы они не подняли информационный шум, то все было бы так, как и предсказывалось, а так Москва испугалась.

Пока же временное затишье, но оно будет не долгим – Западу необходимо поддерживать интригу «угрозы с Востока». Поэтому лучшие умы Альянса ищут новые поводы для предстоящей истерии, и они неизбежно появятся. И стать ими может все что угодно: чемпионат мира по футболу, вторые Европейские игры в Беларуси, ввод в строй БелАЭС, «зеленые человечки»…

И как справедливо отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко, не стоит по этому поводу пытаться давать объяснения и искать компромиссов – надо идти дальше. Остается только добавить – ведь не станете же вы останавливаться возле гавкающих собак, дабы объяснить им, что вы просто делаете свое дело. Что взять то с убогих?

Владимир Вуячич