Сказка с продолжением или как найти российские войска в Беларуси



Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии.

Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии.Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов

Под шумок, распространенный западными политиками и средствами массовой информации вокруг прошедшего совместного белорусско-российского стратегического учения “Запад-2017”, США с союзниками готовятся к размещению в Европейском регионе артиллерийской бригады, причем на постоянной основе.

Как сообщает польский портал Defence24.pl, Пентагон рассматривает план формирования в составе СВ США в Европе командования артиллерийской бригады, двух батальонов с РСЗО MLRS, батальона противовоздушной обороны ближнего действия и роты горюче-смазочных материалов.

Официальное предложение рекомендательного характера ждет одобрения американского оборонного ведомства, которое необходимо для изменения структуры войск Соединенных Штатов за границей. После утверждения рекомендаций будет принято решение о формировании новых подразделений для размещения в Европе на постоянной основе.

Подтверждают эти планы оборонный бюджет США на 2017 финансовый год, в котором предусмотрены средства на увеличение численности СВ США в Европе и проект бюджета на 2018 финансовый год с запланированными средствами на приобретение дополнительного артиллерийского вооружения и техники.

Хочется обратить внимание на то, что первоначально Пентагон заявлял о возможном создании бригады на западе Европейского континента. Однако под самое завершение учения “Запад-2017”, когда особенно усилились спекуляции по поводу того, что российские войска могут остаться на территории Беларуси, появились сообщения о том, что место размещения нового подразделения еще не согласовано.

До настоящего времени руководство Альянса декларировало, что воздержится от постоянного присутствия многочисленных вооруженных формирований на территории новых стран-членов «в нынешних и обозримых условиях безопасности». Причем эти заявления делались на фоне обвинений Кремля в не соблюдении Основополагающего акта Россия-НАТО от 1997 года, в первую очередь, в связи событиями в Крыму.

Истерические высказывания представителей западных политических элит и информационные вбросы о планах размещения на территории Беларуси постоянных российских военных баз осуществлялись целенаправленно и позволяют предположить, что Вашингтон при помощи своих «вассалов» проводил целенаправленную информационную кампанию с целью обосновать необходимость усиления восточного фланга Североатлантического блока артиллерийской бригадой на постоянной основе. И, скорее всего, американское подразделение будет дислоцироваться именно в Польше, как наиболее развитой в военном отношении стране региона. Это прекрасно вписывается в мифические заявления польского министра национальной обороны А.Мацеревича, которому необходимо “защититься” от ядерного удара со стороны России, отработанного, по его словам, в ходе белорусско-российского ССУ “Запад-2017”.

На этом фоне легко объясняются и анонсированные накануне Мацеревичем совместные оборонные планы Варшавы и Вашингтона. Об этом, по словам главы ведомства, была достигнута договоренность с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

США и их восточноевропейским союзникам было бы удобно “найти” российские войска на территории Беларуси после завершения маневров “Запад-2017”, чтобы отвлечь внимание общественности и уличить Москву в нарушении каких-либо документов и договоренностей и, тем самым, оправдать размещение американских соединений на постоянной основе непосредственно у границ Союзного государства Беларуси и России.

Подразделения российских войск, участвовавшие в маневрах, покидают Синеокую и возвращаются в пункты постоянной дислокации. Значит, со дня на день надо ждать появления новых причин и поводов для фобий, следовательно, специалистам «фабрики грез» Пентагона надо срочно придумать новые причины бессонницы у военно-политического руководства стран Прибалтийского региона. Ждем новых сказок и мифов…

Николай Астровский