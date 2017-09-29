Миротворчество до Каира доведет



На Синае активно действуют альтернативные силам ООН миротворцы.

Источник: Фото с официальной страницы американского контингента МСН на Синае в Facebook На Синае активно действуют альтернативные силам ООН миротворцы.Источник: Фото с официальной страницы американского контингента МСН на Синае в Facebook

Египет занимает достойное место в системе обеспечения международной безопасности

Эволюция миротворчества продолжается. В сентябре о миротворчестве говорили не только на самом высоком уровне, но и на региональном. Местом региональной конференции по миротворчеству стал Каир, где Международная ассоциация центров подготовки миротворцев (IAPTC) в сентябре 2017 года провела 23-ю миротворческую конференцию.

В подготовке конференции принимали участие Каирский международный центр по разрешению конфликтов, миротворчеству и миростроительству (так стал называться с августа 2017 года, английское сокращение - СССРА), а также Министерство иностранных дел, Министерство обороны и Министерство внутренних дел Египта. Следует при этом отметить, что в январе 2017 года Каирский международный центр посетил помощник генерального секретаря ООН Дмитрий Титов.

Такая конференция проводится впервые на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Каирский центр имеет свой сайт, его специалисты подготовили брошюру о миротворчестве. В настоящее время Египет является непостоянным членом Совбеза ООН. С января 2017 года Египту поручено выполнять роль секретариата ассоциации в течение пяти лет.

Тема проходившей в Каире конференции: "Интегрированная миротворческая подготовка в комплексных условиях". План конференции (11–14 сентября) был прост: четыре дня – четыре темы. Последние перечислим полностью: будущее миротворческих операций в сложных условиях; подготовка миротворцев; руководство миротворческими операциями в сложных условиях, а также миротворчество, ориентированное на интересы людей.

ПОДРОБНОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ

Военный оркестр в составе 16 музыкантов сыграл гимн Египта. Конференция началась, ее открыл министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

На конференции присутствовало около 300 участников из 55 стран, представлено 110 организаций, выступили 50 человек, в том числе 20 военных. У военных был бравый вид.

Среди высокопоставленных выступающих были военный советник Департамента операций по поддержанию мира ООН (ДОПМ) генерал-лейтенант Карлос Умберто Лойти и военный советник Лиги арабских государств (ЛАГ) генерал-майор Махмуд Халифа.

Выступила и бывший командующий сил ООН на Кипре норвежский генерал-майор, магистр стратегических исследований Кристин Лунд – первая женщина командующий миротворческой миссией (тема "Женщины, мир и безопасность").

В первый день вечером в "зале Клеопатры" проводился обмен идеями (ideas bazaar): представлено два десятка стендов и видеоматериалов. В центре – портрет бывшего генерального секретаря ООН Бутроса Гали (Египет). Раритетное фото: представители Египта подписывают Устав ООН в 1945 году.

На второй день конференции было организовано посещение полицейской академии и Египетского музея.

От европейской ассоциации центров подготовки миротворцев выступил начальник финского центра подготовки миротворцев коммандер Юкка-Пекка Шродерус. От Секретариата ООН было несколько выступающих.

А что же Россия? Если в прошлом веке от России в составе ассоциации числились Дипломатическая академия Министерства иностранных дел, центры подготовки полицейских и военных наблюдателей, то сейчас нет ни одного представителя.

Были представлены пленарные заседания, шесть модераторов и шесть дискуссионных групп, в том числе и военная группа.

Вот несколько самых современных тем:

– ситуационный анализ и регулирование кризисов;

– компьютерные и коммуникационные навыки в миротворчестве;

– лидерские качества и подготовка кадров для современной миротворческой деятельности ООН;

– миротворчество в условиях цифровых технологий.

Обращает на себя внимание практическая тема "Правила обращения с боеприпасами в миротворческих операциях".

Конференция удалась, работа продолжается, материалы конференции будут обобщены и изданы, но уже сейчас в социальных сетях размещено достаточно видео- и текстовой информации для анализа. Участники конференции запечатлены на групповом фото. Информационное сопровождение мероприятия было на высоком уровне. После конференции египетские СМИ продолжали лихо комментировать результаты данного мероприятия.

Каир активно вовлечен в миротворческую деятельность ООН

Первый египетский миротворческий контингент был направлен в Кого в 1960 году.

С тех пор египетские миротворцы участвовали в 37 миссиях, в которых проходили службу 30 тыс. миротворцев. Потери – 35 миротворцев.

В июне 2017 года Египет направил в семь миротворческих миссий ООН, в состав которых вошли 3060 человек: полицейских – 879, военных наблюдателей – 74, военнослужащих – 2043, офицеров штаба – 64. По количеству поставляемых контингентов и офицеров штаба Египет занимает седьмое место (из 127), а по количеству военных наблюдателей – третье место. Воинские контингенты направлены в следующие миссии: Западная Сахара – 18 наблюдателей; Центрально-Африканская Республика (ЦАР) – 1165 военнослужащих, в том числе 21 офицер штаба; Мали – 220 военнослужащих, в том числе 12 офицеров штаба; Конго – 513 военнослужащих, в том числе 21 военный наблюдатель; Дарфур – 1138 военнослужащих, в том числе 19 военных наблюдателей и 26 офицеров штаба; Либерия – два военных наблюдателя; Южный Судан – три военных наблюдателя и один офицер штаба.

Сформированные Каиром полицейские подразделения действуют в Конго (338 человек), Дарфуре (140), ЦАР (140) и Мали (140). Отдельные полицейские направлены в три миссии: Дарфур – 114 человек, ЦАР – 2 человека, Мали – 5 человек.

Наибольшее количество египетских военных наблюдателей находится в Конго (23 человека) и в Западной Сахаре (21 человек).

Египет занимает достойное место в международном миротворчестве. Однако в миротворческие силы направил всего четыре женщины.

МИРОТВОРЧЕСТВО НА СИНАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ

Египет активно участвует в миротворческих операциях ООН. С другой стороны, на Синайском полуострове трижды проводились миротворческие операции ООН (1956, 1967 и 1973–1979). Представители Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия в Палестине (ОНВУП) до сих пор присутствуют на Синае, их офис связи и взаимодействия находится в Исмаилии.

Кроме того, сегодня на Синае проводится "альтернативная" миротворческая операция – Миротворческие силы и наблюдатели (МСН), но без участия ООН. Краткая история создания сил такова.

МСН – независимая международная организация, созданная в соответствии с соглашением между Египтом и Израилем с миротворческой целью. В 1979 году стороны обратились в ООН с предложением направить силы и наблюдателей для наблюдения за выполнением договора. Совбез ООН не поддержал данное предложение. Стороны в соответствии с протоколом от 1981 года создали МСН в виде "альтернативы" предполагаемым силам ООН.

Многонациональные силы на границе Египта с Израилем были созданы в 1981 году, после того как ООН решила не продлевать свой миротворческий мандат в связи с подписанием мирного договора между двумя странами в 1979 году. Силы наблюдают за ходом выполнения договора. Первая группа военнослужащих многонациональных сил прибыла на Синайский полуостров в начале 1982 года. Контингент не пользуется поддержкой ООН и финансируется преимущественно Египтом, Израилем и США. В состав сил входят военнослужащие и гражданские лица из 12 стран.

В 2016 году силы насчитывали 1296 военнослужащих: Австралия – 25, Канада – 70, Колумбия – 358, Чехия – 18, Фиджи – 203, Франция – 1, Италия – 78, Новая Зеландия – 36, Норвегия – 3, Великобритания – 2, Уругвай – 58, США – 454.

МСН имеют эмблему и флаг. Учреждена ведомственная медаль.

Организационная структура и выполнение миротворческой задачи МСН представляет собой значительный интерес. Синай разделен на четыре зоны: A, B, C и D. При этом следует заметить, что МСН располагаются на территории только Египта вдоль границы с Израилем. Причем у Египта имеется три зоны ограничения, а у Израиля – одна зона D, которая в пять раз уже египетской зоны С.

Зона А (восточнее Суэцкого канала): здесь египтянам разрешено иметь одну механизированную пехотную дивизию – 22 тыс. человек. Зона В: здесь располагаются четыре батальона. Зона С (у израильской границы): в данной зоне располагаются только военные полицейские и многонациональные силы. Зона D (на территории Израиля): здесь разрешается иметь четыре пехотных батальона.

Египетские офицеры связи взаимодействия сопровождают проверяющих сотрудников во время инспекций в зонах А, В, С. В зоне D сотрудников миссии сопровождают израильские офицеры.

НАЧАЛЬНИКИ И ПОДЧИНЕННЫЕ

Возглавляет МСН гражданское лицо – генеральный директор, штаб которого находится в Риме, а его представители – в Каире и Израиле.

Генеральным директором Многонациональных сил и наблюдателей на Синае с сентября 2017 года является бывший американский посол в Египте Стифен Бикрофт.

Роберт Стивен Бикрофт, исполнявший должность дипломата в посольствах США в Дамаске, Аммане и Эр-Рияде, работал послом США в Ираке и Иордании.

Военный компонент МСН возглавляет командующий в звании генерала, его штаб находится в зоне С. Австралийский генерал-майор Саймон Стюарт с 1 марта 2017 года вступил на два года в командование данной миссией на Синае. Генерал Стюарт окончил военный колледж, командно-штабной колледж в Великобритании и военный колледж Сухопутных войск США. В трех учебных заведениях имеет степень магистра.

Силы имеют два лагеря. Северный лагерь – расположен возле населенного пункта Эль-Гохар (37 км от Эль-Ариша). Южный лагерь – возле знаменитого Шарм эль-Шейха.

Самый большой контингент поставляют США (454 человека). В него входят:

– штабная группа (40 человек – занимают в основном штабные должности). Начальник штаба сил – американец;

– батальон поддержки. Имеет один военно-транспортный самолет С-12 и восемь многоцелевых вертолетов UN-60А, которые обеспечивают авиационную поддержку от моря и до моря. Подразделение – американское;

– пехотный батальон. Занимает южный сектор зоны С, ведет наблюдение и контроль, обслуживает 11 удаленных позиций, проводит патрулирование, а также обслуживает временные наблюдательные посты. Батальон располагается в Южном лагере.

Республика Фиджи выделяет пехотный батальон с 1982 года, в его составе – 203 человека. Он действует в северном секторе зоны С.

Колумбия выделяет контингент в составе 358 человек.

Италия выделяет отряд морского патрулирования. Корабли специально приспособлены для действий в составе МСН. Морской патрульный отряд состоит из трех итальянских кораблей, которые контролируют проход через Тиранский пролив и базируются в Шарм-эль-Шейхе.

Норвежцы присылают всего пять штабных офицеров.

Франция выделяет одного офицера связи взаимодействия.

Канада направляет 70 человек в основном для штабной службы, а Австралия – 25 человек.

В составе сил имеется группа гражданских наблюдателей в составе 15 человек (все американцы). Половина сотрудников – представители Государственного департамента, а вторая половина – отставные военные. Это называют военно-дипломатической комбинацией. Гражданские наблюдатели проводят регулярные инспекции на машинах и вертолетах во всех четырех зонах.

МСН имеют значительное сходство с миротворческими операциями ООН. Силы вносят определенный вклад в международное миротворчество.

Специалисты считают, что по технической оснащенности, структуре и тактике действий многие миротворческие миссии могут позавидовать МСН.

ВОЕННО-ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

Бросив ретроспективный взгляд на историю миротворчества, можно сказать, что Синайский полуостров, Суэцкий канал и Голанские высоты являются колыбелью российского миротворчества, район зарождения нового направления в военно-дипломатической деятельности под флагом ООН в миротворческой организации – Органе ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия в Палестине (ОНВУП), которая в мае 2018 года отметит 70-летие со дня образования.

На библейском Синае в годы холодной войны с ноября 1973 года наши миротворцы вписали важную страницу в историю российского миротворчества в прошлом веке, осуществив легендарный военно-дипломатический прорыв, защищая интересы нашей страны на международной арене под флагом ООН. Здесь зарождались и формировались наши миротворческие традиции.

Сейчас наших миротворцев на Синае нет. Нашим ветеранам-миротворцам на Синае известны каждая пальма, дюна, бархан, вади, высоты, дороги, а также библейские и исторические места и созвездие Южный Крест. Синай не забывается! Здесь запечатлена история и мир российских миротворцев. 40 участников боевых действий в Египте стали военными наблюдателями ООН, более 300 офицеров служило в Органе ООН по наблюдению за выполнением перемирия в Палестине. Находясь под флагом ООН, наши миротворцы служат России. Подтвердим это словами Роберта Рождественского: "Дипломаты, дипломаты – на переднем крае мира!"

Россия может гордиться своими миротворцами!

Анатолий Иванович Исаенко – ветеран-миротворец с 1973 года, подполковник в отставке, военный эксперт по миротворческим операциям.