Фрегат Экоджет продолжает наращивать портфель интеллектуальной собственности



Выбранное сечение фюзеляжа самолета "Фрегат Экоджет" позволило уменьшить площадь омываемой поверхности фюзеляжа, приходящейся на одного пассажира на 4-14%, по сравнению с современными широкофюзеляжными самолетами типа В-777. Источник: aviaforum.ru . Выбранное сечение фюзеляжа самолета "Фрегат Экоджет" позволило уменьшить площадь омываемой поверхности фюзеляжа, приходящейся на одного пассажира на 4-14%, по сравнению с современными широкофюзеляжными самолетами типа В-777. Источник: aviaforum.ru .

Команда Фрегат Экоджет зарегистрировала в Роспатент заявку на получение исключительного права на программное обеспечение для расчетов и оценки весового совершенства летательных аппаратов.

В программе реализованы методы множественных вычислений уравнения весового баланса самолета, основанные на экстраполяции параметров уже созданных и освоенных в производстве конструкций с учетом перспективных требований к нагрузкам и условиям вероятной эксплуатации.

Расчеты производятся на основании всех существующих современных методик, используя базу данных поэлементных весовых сводок десятков различных летательных аппаратов. Эта база будет постоянно пополняться за счет проведения все новых и новых вычислений. Этим обеспечивается точность расчетных значений.

Новый сервис будет позиционироваться как открытый и бесплатный. Несмотря на исключительное право владения данным ПО, команда Фрегат Экоджет намерена разработать на базе данного ПО он-лайн сервис, который позволит всем заинтересованным лицам и организациям свободно осуществлять расчеты веса элементов конструкции планера и выполнять весовой анализ, пополняя за счет этого свою базу данных.

В настоящее время, команда Фрегат Экоджет уже занимается созданием новых программных пакетов, которые станут базисом для аналогичных сервисов, предназначенных для выполнения теоретических расчетов в области аэродинамики и прочности.

Подобный сервис, размещенный в облаке, используя возможности распределенных вычислений, радикально меняет скорость и точность выполнения расчетов по сравнению с традиционными подходами к анализу изменений, вносимых в конструкцию летательного аппарата, которые до сих пор применяются в большинстве КБ.

"Мы стремимся к тому, чтобы время, затраченное на анализ концепций летательных аппаратов и на внесение изменений в существующие конструкции, составляло не месяцы, а дни или часы. - говорит директор по стратегическому управлению и развитию программы "Фрегат Экоджет" Дмитрий Травников - Новая цифровая открытая среда предоставляет нам такие возможности."

Подобный инструментарий откроет новые возможности для реализации оптимальных инженерных и конструкторский решений при разработке новых концепций перспективных летательных аппаратов.

Для реализации идеи цифрового КБ на этапе концептуального проектирования самолетов "Фрегат Экоджет" и "Фриджет" широко используются технологии "цифрового макета" и цифрового архива данных расчетов, экспериментов и вычислений, полученных для обоснования достоверности конструкции проектов.

Такой подход обеспечивает наиболее высокий уровень эффективности процессов проектирования на всех его этапах.