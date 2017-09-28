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Самолет Т-500: «летающий трактор»

02.10.2017 Ростех 680 0
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Т-500
Специализированное воздушное судно Т-500 на МАКС-17.
Источник: https://technologiya.ru

Предприятие холдинга «РТ-Химкомпозит» готовится к серийному выпуску нового сельскохозяйственного самолета

В этом году в рамках авиасалона МАКС впервые в воздух поднялся сельскохозяйственный Т-500, своего рода «летающий трактор». В ближайшем будущем начнется серийное производство этого самолета.


Испытания уже проведены, а сертификация должна завершиться в начале следующего года. Таким образом, Т-500 станет первым в современной России сертифицированным специализированным воздушным судном аграрного назначения. После получения сертификата ОННП «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в холдинг «РТ-Химкомпозит») и фирма «МВЕН» (они совместно реализуют проект Т-500) приступят к серийному выпуску самолета.


«Проведенное маркетинговое исследование подтверждает высокий спрос на данный тип воздушного судна не только в России, но и за рубежом. После прохождения сертификации мы планируем приступить к серийному производству Т-500 и в перспективе выйти на объем в 60 воздушных судов в год», – отметил индустриальный директор кластера Вооружение Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.


Самолет Т-500.
Источник: Ростех

Это специализированное воздушное судно предназначено для проведения авиахимработ, мониторинга окружающей среды, обследования крупных промышленных объектов, осуществления воздействия на погоду, обработки лесов от вредителей и ликвидации разливов нефти.


Планер самолета полностью выполнен из композитных материалов. При производстве применен метод горячего формования, поэтому воздушное судно может эксплуатироваться в регионах с жарким климатом. Остекление Т-500 выполнено из высокопрочного материала, имеет многофункциональное покрытие, которое эффективно защищает пилота от воздействия вредных внешних факторов.


Форсуночная система распыления химикатов самолета рассчитана на современную технологию ультрамалообъемного опрыскивания, что позволяет проводить экономичную и эффективную обработку новейшими типами химических составов. При этом Т-500 может вести обработку полей на малой высоте, а благодаря мощному турбулентному потоку препарат попадает еще и снизу листьев растений. Производительность – более 150 гектаров в час.
28.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Ростех
РТ-Химкомпозит
Проекты
МАКС-20XX

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