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"Угроза для армий": британские СМИ испугались "секретного" оружия России

02.10.2017 РИА Новости 530 0
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РЭБ
Военнослужащий войск радиоэлектронной борьбы.
Источник: nvo.ng.ru

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Новое радиоэлектронное оружие, которое разрабатывает Россия, станет "мощнее ядерной бомбы" и будет способно выводить из строя целые армии, пишет британский таблоид Daily Star.

Как отмечает издание, наиболее впечатляющей разработкой является мощная электромагнитная ракета "Алабуга", которая якобы способна отключить все ракетные боеголовки и бортовые системы связи воздушных судов вражеской армии в радиусе 3,5 километра.

Журналисты утверждают, что важной особенностью ракеты является способность блокировать автоматику танков и взрывать артиллерийские снаряды внутри орудийной башни. Также авторы статьи опасаются, что от электромагнитного оружия не смогут скрыться даже солдаты, находящиеся под землей на глубине до ста метров.

Издание упоминает и машины дистанционного разминирования "Листва", которые смогут обезвреживать взрывные устройства дистанционно, подрывая радиоуправляемые фугасы с помощью сверхвысокочастотного излучения.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о создании в России мощной электромагнитной ракеты "Алабуга". Гендиректор концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев отметил, что "Алабуга" является не конкретным оружием, а целым комплексом научных исследований, в ходе которых определили основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего. По его словам, эти наработки попали в разряд технологий "с наивысшим грифом секретности".
01.10.2017
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