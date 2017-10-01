"Угроза для армий": британские СМИ испугались "секретного" оружия России
|
|
Военнослужащий войск радиоэлектронной борьбы.
Источник: nvo.ng.ru
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Новое радиоэлектронное оружие, которое разрабатывает Россия, станет "мощнее ядерной бомбы" и будет способно выводить из строя целые армии, пишет британский таблоид Daily Star.
Как отмечает издание, наиболее впечатляющей разработкой является мощная электромагнитная ракета "Алабуга", которая якобы способна отключить все ракетные боеголовки и бортовые системы связи воздушных судов вражеской армии в радиусе 3,5 километра.
Журналисты утверждают, что важной особенностью ракеты является способность блокировать автоматику танков и взрывать артиллерийские снаряды внутри орудийной башни. Также авторы статьи опасаются, что от электромагнитного оружия не смогут скрыться даже солдаты, находящиеся под землей на глубине до ста метров.
Издание упоминает и машины дистанционного разминирования "Листва", которые смогут обезвреживать взрывные устройства дистанционно, подрывая радиоуправляемые фугасы с помощью сверхвысокочастотного излучения.
Ранее в СМИ уже появлялась информация о создании в России мощной электромагнитной ракеты "Алабуга". Гендиректор концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев отметил, что "Алабуга" является не конкретным оружием, а целым комплексом научных исследований, в ходе которых определили основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего. По его словам, эти наработки попали в разряд технологий "с наивысшим грифом секретности".
|
01.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"
25.01.2017 Траектория сдерживания
20.04.2016 Рычаги прорывных технологий
25.02.2016 Як-130 бросает вызов американскому «Хищнику»
27.01.2016 «Сармат» заменит «Воеводу»
24.08.2015 Полет небесной "Арматы"
27.05.2015 Война идет по проводам
18.08.2014 Свой чип карман не тянет