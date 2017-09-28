Порох, прощай: Мантуров готов сослать КГКПЗ из Казани в Удмуртию



Казанский пороховой завод. Казанский пороховой завод.

Казанский пороховой может стать жертвой программ по разоружению: pro et contra

Недавний прогноз экспертов «БИЗНЕС Online» о том, что в ближайшее время будет поднят вопрос о выносе Казанского порохового завода за пределы РТ, довольно неожиданно реализовался вчера на мероприятии с участием Владимира Путина. Как заявил президенту министр промышленности РФ Денис Мантуров, казанское производство готовы принять в Удмуртии. Насколько это реально, выясняли корреспонденты «БИЗНЕС Online».

Денис Мантуров (слева) предложил Владимиру Путину разработать программу по ликвидации последствий уничтожения химоружия, жертвой которой может пасть Казанский пороховой завод. Источник: kremlin.ru

ПОРОХ ИЗ КАЗАНИ — СПАСЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В УДМУРТИИ

День 27 сентября в каком-то смысле стал историческим для России — она уничтожила последние химические боеприпасы. На длившийся 20 лет проект израсходовали 290 млрд рублей, в том числе для утилизации построили оснащенные по последнему слову техники предприятия (всего — 7). На одном из них — «Объекте „Кизнер“» в Удмуртии — вчера и уничтожили последние килограммы «отравы». Логично встал вопрос: что делать с этими заводами дальше? Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров вчера предложил наблюдавшему за процессом утилизации президенту РФ Владимиру Путину разработать программу по ликвидации последствий уничтожения химоружия.

Похоже, ее жертвой может пасть ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» (КГКПЗ). «Объект „Кизнер“», где сегодня уничтожили последний запас химарсенала, рассчитываем использовать для производства порохов и взрывчатых веществ. При этом мы готовы закрыть в центре города Казани Пороховой завод, перенеся все эти компетенции на абсолютно новую площадку», — цитирует Мантурова пресс-служба Кремля. А постоянный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич сообщил журналистам, что перенос Порохового завода из Казани в Кизнер — основной вариант дальнейшего использования мощностей объекта.

Такой поворот в судьбе порохового выглядит достаточно неожиданным. Ни малейшего намека на такой вариант не было на прошедшем неделю назад представлении коллективу нового гендиректора предприятия Александра Лившица. Директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии минпромторга РФ Дмитрий Капранов тогда подчеркнул, что загрузка у завода высокая, а будет еще выше. Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов подчеркнул необходимость оптимизации технологий под растущие потребности заказчиков.

Перенос Порохового завода из Казани в Кизнер — основной вариант дальнейшего использования мощностей объекта. Источник: БИЗНЕС Online

Впрочем, все эти назначения-заявления идут на фоне буквально витающих в воздухе мыслей о том, что «с Казанским пороховым в любом случае надо что-то делать». Напомним, после очередной трагедии со смертельным исходом, которая произошла на заводе в марте, приволжское управление Ростехнадзора опубликовало доклад, часть которого была посвящена ситуации на КНКПЗ. В документе подчеркивалось, что с 2013 года на заводе произошло 7 аварий (только в 2016-м — три), из них две — со смертельным исходом. Констатировалось, что в 2013 - 2017 годах там выявлено 841 нарушение, а износ основного технологического оборудования дошел до 90%.

Но и тогда о выносе предприятия за пределы Казани, о необходимости которого в очередной раз заговорили многие, речи не шло, и, как сообщил источник «БИЗНЕС Online» в оборонно-промышленном комплексе, вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин на ОПК-совещании в апреле пообещал выделить необходимые средства на модернизацию предприятия. Информацию нашего источника о рогозинском указании косвенно подтвердил директор департамента промышленности обычных вооружений минпромторга РФ Дмитрий Капранов. В ответ на запрос «БИЗНЕС Online» он сообщил, что в настоящее время, в том числе за счет федерального бюджета, на ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» реализуется ряд инвестиционных проектов, направленных на автоматизацию и механизацию опасных производственных процессов, которые будут осуществляться практически без участия человека.

И в общем понятно: какой переезд, если КГКПЗ — главный пороховой «арсенал» России, точнее единственный универсальный завод по изготовлению пироксилиновых порохов? Руководство предприятия не раз подчеркивало, что после прихода в минобороны Сергея Шойгу началось увеличение объемов производства и спрос продукцию КГКПЗ ежегодно становится больше, и, вероятно, не без веских на то причин. Скорее всего, без восторга воспринимает идею о закрытии завода и руководство РТ, ведь, в конце концов, на предприятии работают примерно 1,8 тыс. человек.

На ОПК-совещании в апреле Дмитрий Рогозин пообещал выделить необходимые средства на модернизацию казанского предприятия. Источник: prav.tatarstan.ru

КАЗАНЬ МЕЧТАЕТ

Впрочем, ранее один из экспертов «БИЗНЕС Online» — ведущий эксперт центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко — заверил, что неминуемо будет поднят вопрос о самом нахождении Порохового завода в черте города — химпроизводство со всеми вытекающими. «Считаю, что это тот вид производства, с которым Татарстан мог бы совершенно безболезненно расстаться, — отметил Шеповаленко. — Республике надо держаться за авиа- и кораблестроение, КАМАЗ, а если бы порох от вас ушел в ту же Тамбовскую область, то вы бы ничего не потеряли. Думаю, эта тема будет подниматься. Словом, большой вопрос — стоит ли модернизировать завод в Казани».

Напомним, в тучное время, в 2007 году, говорили о передислокации Порохового в Менделеевск чуть ли не как о решенном проекте. Этот разговор шел на уровне тогдашнего президента РТ Минитимера Шаймиева и руководителя федерального агентства по промышленности Бориса Алешина. Будучи в Казани, последний сообщил, что «есть идея создания нового завода, который будет построен в Менделеевске». Этот проект, по его словам, продиктован в том числе необходимостью перехода на новые, более прогрессивные технологии, созданием новых производственных мощностей. Выбор Менделеевска в качестве места дислокации нового предприятия предопределен, как отметил Алешин, его хорошими кадровыми возможностями и репутацией «исторически признанного химпромовского места». Шаймиев тогда особо подчеркнул, что речь не идет о скором закрытии Казанского порохового завода: «Вопрос о том, что будет со старым заводом, можно будет ставить только тогда, когда будет построен новый, в том числе и потому, что нельзя останавливать производство военной продукции. Процесс же создания нового производства весьма длительный. Даже когда новый завод будет построен, потребуется немало времени, чтобы сделать эту производственную площадку безупречной для дальнейшего использования». Теперь, похоже, такая «почти безупречная» площадка найдена.

Кто выиграет от ухода Порохового? Теоретически это Казань. Источник «БИЗНЕС Online» в руководстве завода говорит, что мэрия Казани давно мечтает о таком варианте, при условии что вопрос будет решен за федеральный, а не республиканский или городской счет. В администрации Кировского и Московского районов на запрос нашей газеты ответили, что о планах перевода Порохового завода в другое место ничего не знают. Вместе с тем чиновники отметили, что территория Порохового привлекательна как для создания рекреационных зон, так и для застройки. Кроме того, если раньше строительство в Кировском районе упиралось в проблемы канализации, то после ввода в строй КНС «Заречье» препятствий уже не будет.

С 2013 года на заводе произошло 7 аварий, из них две — со смертельным исходом. Источник: БИЗНЕС Online

«Казанский пороховой завод давно хотели перенести, и это рационально, — рассказал „БИЗНЕС Online“ горячий сторонник этой идеи, завкафедрой градостроительства КГАСУ, член президиума правления союза архитекторов РТ Александр Дембич. — Во-первых, там очень устаревшие технологии, и, думаю, когда его перенесут, сделают все по новым технологиям. Во-вторых, естественно, освободится новая площадка почти в 500 гектаров. Там может быть построено и жилье, и все что угодно». Архитектор добавил, что территория Порохового — это почти один лесной массив, и, поскольку предприятие было закрытым, лес в хорошем состоянии. «То, что там плохая экология, — это миф, — заверил Дембич, — никакого такого воздействия, особенно в последние 15 - 20 лет, там не было». По его словам, строительство на этой территории жилья позволит возвести комплекс, сравнимый с «Салават Купере», причем он будет расположен гораздо ближе к центру Казани. «Конечно, для города это очень большой подарок, — говорит он. — Но это федеральная земля. Если ее передадут городу, появится интересная зона для развития». Он полагает, что территория, на которой находится завод, стоит миллиардов 25.

Сергей Межерицкий: «Переносить все производство нецелесообразно. Казанский пороховой должен остаться на своем месте, но, может быть, не в тех объемах, которые особо опасны»

Предположительно, выиграют и просто жители Казани. И хотя руководство Порохового регулярно заявляет, что завод неопасен для города, в обществе сложился совсем другой взгляд на это. «У меня по этому вопросу только общие соображения: такое предприятие в черте города — это плохо, надо находить возможность его перенести, — заметил в разговоре с „БИЗНЕС Online“ член Совета Федерации от Татарстана Олег Морозов. — Размещение в черте миллионного города предприятия с таким опасным производством, на котором постоянно происходят аварии, несет в себе потенциал больших проблем и опасностей». «О том, что Казанский пороховой завод нужно переносить, говорили еще лет 10 назад, — отметил генеральный директор ассоциации промышленных предприятий РТ Алексей Пахомов. — Дай-то Бог, если это произойдет. Завод требует модернизации. Аварии там происходят в том числе по технической причине, к ней возникает много вопросов».

«БУДЕТ НАЙДЕНА ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА»

Как известно, на КГКПЗ скептически относятся к разговорам о необходимости перенести производство за город, так как это и сверхсложно, и сверхдорого — примерно 70 млрд рублей... Сегодня на КГКПЗ нам не смогли прокомментировать заявление Мантурова, сообщив лишь, что гендиректор находится в командировке в Москве. Не стал распространяться на эту тему и предшественник Лившица на посту гендиректора предприятия Халил Гиниятов. «Я сейчас на совещании, говорить не могу», — сказал он и положил трубку. После этого его телефон не отвечал. Уклонился от оценки планов минпромторга и предшественник Гиниятова Сергей Межерицкий (возглавлявший Казанский пороховой завод в 1997 - 2003 годах, ныне руководит государственным НИИ «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области). «Я не могу комментировать заявление Дениса Мантурова», — ограничился он лаконичной фразой.

Зато на днях Межерицкий сообщил «БИЗНЕС Online», что буквально два месяца назад его ввели в состав межведомственной рабочей группы по оценке состояния КГКПЗ, которую возглавляет председатель научно-технического совета военно-промышленной комиссии ОПК РФ Юрий Михайлов — создать группу распорядился Рогозин. «Меня включили, потому что я все-таки был директором Казанского порохового завода и знаю много того, чего другие не знают», — сказал Межерицкий. По его словам, задача группы — определить, что делать с Казанским пороховым заводом, какие у него перспективы развития. В частности, он сразу же сказал: «В Татарстане всегда обсуждался вопрос переноса завода в другое место. Я сам в статье писал, что Казань находится на пороховой бочке». На вопрос «Не утопическая ли это идея, ведь переезд потребует огромных средств?» Межерицкий ответил: «Я думаю, что будет найдена какая-то золотая середина. Переносить все производство нецелесообразно. Казанский пороховой должен остаться на своем месте, но, может быть, не в тех объемах, которые особо опасны».

«Пороховой завод держится на людях — вот что главное. Нельзя сбрасывать этот кадровый фактор. Мы знаем судьбу авиастроения: сейчас надо самолеты строить, а кадров нет»

То же самое заставляют предполагать и пошедшие недавно разговоры о необходимости консолидации боеприпасной отрасли. Это, в частности, озвучивал Рогозин. Поговаривают, что Казанский пороховой в числе других боеприпасных производств отдадут в ростеховский холдинг «Техмаш». «Минпромторг внес это предложение в аппарат правительства. Решение пока не принято», — подтвердил эту информацию Межерицкий в разговоре с «БИЗНЕС Online». «Я видел эту структуру и полностью ее поддерживаю. У боеприпасных предприятий должен быть один хозяин, который будет определять, кому, что и в каких объемах делать. Есть Казанский пороховой завод, Тамбовский, Алексинский, завод „Коммунар“. Если руководитель будет знать, кому, чего и сколько производить, наверное, будет порядок. Мы возвращаемся к тому, что раньше был главк, который определял, кому и какую номенклатуру изделий выпускать».

А советник премьер-министра РТ Назир Киреев в беседе с «БИЗНЕС Online» отметил, что разговоров о переносе Порохового на сегодня «были миллионы» и в целом эта идея бесперспективна и опасна с точки зрения обороноспособности страны. «Сколько таких планов было! — напомнил он. — Да, когда-то говорили о Менделеевске. Почему именно о нем, никто не знает. Объясняли, что, дескать, раз там есть химики, найдутся и кадры». Но, по мнению Киреева, это-то и есть главный аргумент против переезда завода: «Пороховой завод держится на людях — вот что главное. Нельзя сбрасывать этот кадровый фактор. Мы знаем судьбу авиастроения: сейчас надо самолеты строить, а кадров нет. В России прекращен выпуск своих гражданских самолетов по всему модельному ряду. О чем еще говорить? Целые отрасли погибают. Назовите хоть одну нормально работающую отрасль! То же самое будет и в случае с Пороховым... Что касается заявлений, то их уже столько было, а в итоге из дел так мало что получилось...»

Тимур Латыпов, Алексей Лучников, Любовь Шебалова, Дмитрий Катаргин