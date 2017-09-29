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Компания "Локхид-Мартин" создает челнок для посадки на Марс

02.10.2017 РИА Новости 206 0
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Челноки MADV, состыкованные с марсианской базой MBC
Челноки MADV, состыкованные с марсианской базой MBC.
Источник: © Lockheed-Martin

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Инженеры "Локхид-Мартин" рассказали о появлении у компании планов по созданию многоразового челнока MADV, способного осуществлять мягкую посадку на Марс, взлетать с его поверхности и стыковаться с космической станцией или другими кораблями на орбите красной планеты, сообщает Space.com

"Постройка станции на орбите Марса не является самоцелью для нас. Она и ее наследники будут, как можно посудить из ее названия - "передовой лагерь" - местом, откуда мы сможем совершать полеты и путешествия на поверхность других, еще более далеких миров", - заявил Роб Чемберс (Rob Chambers), один из создателей челнока.

В августе прошлого года компания "Локхид-Мартин" сделала неожиданное заявление, рассказав о масштабных планах по созданию базы на орбите Марса и путешествии к красной планете, которое должно состояться, в соответствии с планами авиакосмического гиганта, ориентировочно в 2028 году, если на ее предложение согласится НАСА.

Ключевой частью этого проекта должна стать марсианская орбитальная база, получившая имя Mars Base Camp, или "передовой лагерь". Эта база будет включать в себя не только системы жизнеобеспечения и научные инструменты, но и обладать целым набором систем, позволяющих самостоятельно производить все нужные для жизни припасы, в том числе и топливо для ракет, из подручных материалов.

По своей архитектуре эта база будет состоять из двух челноков "Орион", разрабатываемых сегодня в НАСА для полетов в дальний космос, и двух научных модулей, чья общая масса будет составлять примерно 120 тонн. В соответствии с планами "Локхид-Мартин", данная база сможет поддерживать жизнь шести астронавтов на протяжении примерно года, и меньшего числа людей на протяжении тысячи дней.

Общая стоимость всей этой системы, как отметили ее разработчики, является достаточно скромной - около 60-80 миллиардов долларов США, что вполне уложится в те типичные средства, которые сегодня НАСА выделяет каждый год на создание челнока Orion и ракеты-носителя SLS.

Изначально, как предполагают инженеры компании, экипаж станции будет вести наблюдения за Марсом с орбиты, используя различные спускаемые аппараты и радиоуправляемых роботов для проведения экспериментов и доставки образцов пород назад на базу. Кроме Марса, экипаж станции сможет изучать подобным же образом его луны, Фобос и Деймос, совершая короткие экспедиции туда.

Сегодня инженеры "Локхид-Мартин" представили публике одну из важнейших частей этой станции, челнок MADV, выступая на Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Аделаиде.

По принципам своей работы и архитектуре, он будет похож на многоразовую первую ступень ракеты Falcon-9, разработанной SpaceX, но при этом в качестве топлива будет использоваться не керосин, который на Марсе получить достаточно сложно, а сжиженный водород. Источником этого водорода послужит вода, которую астронавты могут добывать на поверхности Марса и его лун, или же привезти с собой с Земли.

По словам Чемберса, сейчас инженеры компании планируют оснастить станцию сразу двумя подобными челноками для того, чтобы избежать ситуации, в которой оказался главный герой книги и фильма "Марсианин", и позволить экипажу станции спасти своих товарищей, если один из челноков выйдет из строя на поверхности Марса.
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Луна

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