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В МИД России рассказали о сотрудничестве по кибербезопасности с США

02.10.2017 РИА Новости 172 0
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Олег Сыромолотов
Олег Сыромолотов.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. РФ возобновит сотрудничество по кибербезопасности с США, как только Вашингтон будет готов для этого, соответствующие предложения американцам переданы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество.

Он указал, что "любые многосторонние усилия в этой области должны дополняться двусторонним диалогом".

"Мы открыты к сотрудничеству с любыми заинтересованными государствами. США, как и Россия, - безусловный тяжеловес в области информационно-коммуникационных технологий. При таком раскладе диалог всегда полезнее, чем пикировка или обмен обвинениями. Надеюсь, что американская сторона это тоже понимает", - отметил замглавы МИД РФ.

"К диалогу с американцами по данной теме мы готовы. В этом плане у нас уже накоплен позитивный опыт. Сотрудничество возобновится, как только для этого созреет Вашингтон. Соответствующие предложения мы американцам неоднократно передавали. Исходим из того, что сейчас мяч находится на стороне США", - заключил замглавы МИД РФ.
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Проекты
Кибербезопасность

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