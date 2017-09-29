В МИД России рассказали о сотрудничестве по кибербезопасности с США
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Олег Сыромолотов.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. РФ возобновит сотрудничество по кибербезопасности с США, как только Вашингтон будет готов для этого, соответствующие предложения американцам переданы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество.
Он указал, что "любые многосторонние усилия в этой области должны дополняться двусторонним диалогом".
"Мы открыты к сотрудничеству с любыми заинтересованными государствами. США, как и Россия, - безусловный тяжеловес в области информационно-коммуникационных технологий. При таком раскладе диалог всегда полезнее, чем пикировка или обмен обвинениями. Надеюсь, что американская сторона это тоже понимает", - отметил замглавы МИД РФ.
"К диалогу с американцами по данной теме мы готовы. В этом плане у нас уже накоплен позитивный опыт. Сотрудничество возобновится, как только для этого созреет Вашингтон. Соответствующие предложения мы американцам неоднократно передавали. Исходим из того, что сейчас мяч находится на стороне США", - заключил замглавы МИД РФ.
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29.09.2017
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