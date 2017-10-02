"Калашникова" хотят отправить в запас
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Автомат Калашникова АК-74М3.
Источник: YouTube
Испытанному десятилетиями автомату ищут замену
В новом, 2018 году, до которого рукой подать, Министерство обороны собирается подыскать замену испытанному десятилетиями автомату Калашникова (АК).
Новые автоматы, из которых будет выбран сменщик нынешних АК, стоящих на вооружении российской армии, проходят испытания, лучший образец будет выбран в следующем году, сообщил начальник управления по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ Михаил Осыко.
"Сейчас у нас на полигонах и в частях Минобороны проходит опытно-войсковая эксплуатация перспективных автоматов калибра 5,45 и 7,62 мм. Она идет с прошлого года, автоматы проверяются во всех учебно-боевых операциях. Мы планируем закончить в следующем году, после чего будем принимать решение о переходе", - рассказал в эфире одной из радиостанций в минувшее воскресенье начальник управления по обеспечению государственного оборонного заказа вооружения и военной техники сил общего назначения и средств межвидового обеспечения департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа полковник Михаил Осыко.
Михаил Владимирович напомнил, что российская армия на 100% укомплектована автоматами Калашникова. "Переход на новое оружие, с учетом массовости, это достаточно финансовоемкая задача. Поэтому к выбору конкретного образца мы подходим с учетом и ценовых показателей образца, и его надежности, простоты в эксплуатации, способности предприятий быстро перейти на массовый выпуск", – добавил Михаил Осыко.
К сожалению, представитель военного ведомства не сказал, чем объясняется внезапно возникшая необходимость замены прославленного на весь мир автомата.
Владимир Гундаров
Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"
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29.09.2017
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johneagle
94
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№1
02.10.2017 07:34
Автор, в свое время и прославленному на весь мир Т-34 нашли замену. Странное недоумение по поводу внезапности - конкурсы на замену АК-74 проводятся (проводились) неоднократно. Или вы считаете, что прогресс остановился на разработках эпохи второй мировой?
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штурм
3027
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№2
02.10.2017 08:49
Автор пытается создать сенсацию на пустом месте, но заменой АК-74 будет тот же АК в пластиковом обвесе, других автоматов нет и ближайшие лет пять не появятся.
Дегтярёв ским АЕК возможно вооружат спецназ т.к производственной базы для серийного производства на заводе нет.
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ssv
60
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№3
02.10.2017 10:34
"...представитель военного ведомства не сказал, чем объясняется внезапно возникшая необходимость замены прославленного на весь мир автомата..."
Вредительством объясняются подобные действия.
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Воин3D
1213
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№4
02.10.2017 17:37
Цитата, ssv сообщ. №3
"...представитель военного ведомства не сказал, чем объясняется внезапно возникшая необходимость замены прославленного на весь мир автомата..."о_О да вы что? Может и ППШ нужно было оставить на вооружении вместе с трехлинейками?
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leonbor12
672
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№5
02.10.2017 18:33
В новом, 2018 году, до которого рукой подать, Министерство обороны собирается подыскать замену испытанному десятилетиями автомату Калашникова (АК
Полнейшая чушь и идиотизм автора!!!
МО ОБЯЗАНО постоянно вести поиск более совершенного вооружения. И если АК уступает по соотношению цена/качество другому образцу, то несомненно будет выбран более совершенный и одновременно более дешевый.
В противном случае это будет преступлением!
Тут не может быть никаких уступок. Побеждпет сильнейший, при условии, что он более технолигиче и дешев.
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