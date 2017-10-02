"Калашникова" хотят отправить в запас



Автомат Калашникова АК-74М3.

Источник: YouTube Автомат Калашникова АК-74М3.Источник: YouTube

Испытанному десятилетиями автомату ищут замену

В новом, 2018 году, до которого рукой подать, Министерство обороны собирается подыскать замену испытанному десятилетиями автомату Калашникова (АК).

Новые автоматы, из которых будет выбран сменщик нынешних АК, стоящих на вооружении российской армии, проходят испытания, лучший образец будет выбран в следующем году, сообщил начальник управления по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ Михаил Осыко.

"Сейчас у нас на полигонах и в частях Минобороны проходит опытно-войсковая эксплуатация перспективных автоматов калибра 5,45 и 7,62 мм. Она идет с прошлого года, автоматы проверяются во всех учебно-боевых операциях. Мы планируем закончить в следующем году, после чего будем принимать решение о переходе", - рассказал в эфире одной из радиостанций в минувшее воскресенье начальник управления по обеспечению государственного оборонного заказа вооружения и военной техники сил общего назначения и средств межвидового обеспечения департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа полковник Михаил Осыко.

Михаил Владимирович напомнил, что российская армия на 100% укомплектована автоматами Калашникова. "Переход на новое оружие, с учетом массовости, это достаточно финансовоемкая задача. Поэтому к выбору конкретного образца мы подходим с учетом и ценовых показателей образца, и его надежности, простоты в эксплуатации, способности предприятий быстро перейти на массовый выпуск", – добавил Михаил Осыко.

К сожалению, представитель военного ведомства не сказал, чем объясняется внезапно возникшая необходимость замены прославленного на весь мир автомата.

Владимир Гундаров

Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"