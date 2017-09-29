Российская армия будет полностью укомплектована комплексами "Искандер-М" к 2020 году - главком Сухопутных войск



Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М на форуме Армия–2017 в Свердловской области.

Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М на форуме Армия–2017 в Свердловской области.Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

Москва. 29 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Оснащённость Сухопутных войск (СВ) российской армии оперативно-тактическими комплексами (ОТРК) "Искандер-М" достигнет 100% к 2020 году, сообщил главнокомандующий СВ генерал-полковник Олег Салюков.

"Что касается ракетных войск и артиллерии, то темпы поступления новой и модернизированной техники остаются столь же высокими, как в минувшие годы. В соответствии с Государственной программой вооружения на 2018-2027 годы доля новой техники в Сухопутных войсках к 2020 году должна составить не менее 70 процентов. А по современным ракетным комплексам "Искандер-М" - достигнуть показателя в 100 процентов", - сказал главком в интервью, которое публикует в пятницу газета "Красная звезда".

ОТРК "Искандер-М" (разработки Конструкторского бюро машиностроения, входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Как сообщалось, ракетные бригады Сухопутных войск РФ, которые ранее были оснащены оперативными комплексами "Точка-У", перевооружаются на ОТРК "Искандер-М".

18 сентября Минобороны РФ информировало, что в рамках стратегических учений "Запад-2017" на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области осуществлён успешный пуск ракеты повышенной мощности модернизированного ОТРК "Искандер - М" на максимальную дальность.

Ракета повышенной мощности преодолела 480 км и успешно поразила цель на полигоне "Макат" (Казахстан), говорилось в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН".

19 мая в Минобороны РФ заявили, что дальность и точность комплексов "Искандер-М" планируется увеличить за счёт новых типов ракет.

Генеральный конструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) Валерий Кашин сообщил журналистам, что "Искандер-М" имеет как минимум семь типов ракет. "Создано ещё несколько типов ракет, внешне они между собой не отличаются. Сейчас у него семь типов ракет, а может и больше", - сказал В.Кашин.

Он не стал уточнять точное число типов ракет для ОТРК.

В.Кашин отметил, что, несмотря на завершение государственных испытаний комплекса в 2012 году, создатели комплекса видели, что потенциал "Искандера" раскрыт не полностью.

"Мы продолжаем опытно-конструкторскую работу по созданию новых ракет для этого комплекса. Он развивается постоянно", - сказал В.Кашин.

Он сообщил, что в настоящее время в Вооружённые силы поставляется тот комплект, который был определён по договору 2011 года, а новые типы ракеты создаются параллельно. Кроме того, у комплекса дорабатывается система управления и расширяется программное обеспечение для работы с новыми ракетами.

КБМ ведёт работы по модернизации "Искандер-М", сообщил ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "После 2020 года будет представлена модернизированная версия ОТРК "Искандер-М", - сказал С.Чемезов.