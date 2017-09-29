Полк ВДВ на Ставрополье к 2020 году получит БМД-4М и БТР-МДМ
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БМД-4М.
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС
В полку также появились новые боксы для техники, позволяющие запускать машины без прогрева зимой
СТАВРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Полк Воздушно-десантных войск, дислоцированный на Ставрополье, к 2020 году будет оснащен боевыми машинами десанта БМД-4М и бронетранспортерами БТР-МДМ "Ракушка". Об этом в пятницу доложили проинспектировавшему полк ВДВ заместителю министра обороны РФ генерал-полковнику Юрию Садовенко
"В соответствии с Планом развития Вооруженных Сил РФ до 2020 года полк будет оснащен боевыми машинами десанта БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка", - отчитался заместитель командира полка по вооружению подполковник Вадим Ерофеев.
Замглавы военного ведомства проинспектировал объекты инфраструктуры полка, в том числе новый спорткомплекс с бассейном, оснащенный системой очистки воды без использования хлора. Он также осмотрел новые боксы для техники с автоматизированным грузоподъемным оборудованием и системой вытяжки отработанных газов, позволяющей запускать машины без дополнительного прогрева двигателей в холодное время года.
Кроме того, в ходе визита в регион Садовенко совместно с начальником управления президента РФ по работе с обращениями граждан Михаилом Михайловским провел личный прием граждан. Все обращения, большинство из которых касались различных социальных вопросов, были удовлетворены представителями власти после рассмотрения.
Боевая машина десанта БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Новейшее электронное оборудование облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности.
БТР-МДМ "Ракушка" - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей и горюче-смазочных материалов в подразделениях ВДВ и морской пехоты.
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29.09.2017
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