Лавров: заседание по ВТС между РФ и Сербией пройдет на следующей неделе



Сергей Лавров. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Сергей Лавров. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Заседание межправкомиссии России и Сербии по военно-техническому сотрудничеству состоится на следующей неделе в Туле, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На следующей неделе предстоит заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Туле", - сказал он в ходе встречи с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.

Лавров также сообщил, что РФ и Сербии предстоит проведение межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой с сербской стороны является Дачич. "Ее работа весьма результативна, торговый оборот устойчиво растет", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, МИД РФ и Сербии находятся в постоянном контакте, тесно сотрудничают в ООН, солидарно голосуют на резолюции в СБ ООН.

"У нас, по-моему, все развивается правильно, но мы сегодня посмотрим, что еще можно сделать", - сказал он.