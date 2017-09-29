Лавров: заседание по ВТС между РФ и Сербией пройдет на следующей неделе
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Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Заседание межправкомиссии России и Сербии по военно-техническому сотрудничеству состоится на следующей неделе в Туле, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На следующей неделе предстоит заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Туле", - сказал он в ходе встречи с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.
Лавров также сообщил, что РФ и Сербии предстоит проведение межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой с сербской стороны является Дачич. "Ее работа весьма результативна, торговый оборот устойчиво растет", - отметил глава МИД РФ.
По его словам, МИД РФ и Сербии находятся в постоянном контакте, тесно сотрудничают в ООН, солидарно голосуют на резолюции в СБ ООН.
"У нас, по-моему, все развивается правильно, но мы сегодня посмотрим, что еще можно сделать", - сказал он.
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29.09.2017
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