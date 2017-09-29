"Армия быстро отучает от соцсетей": как живется российскому срочнику



Военнослужащий в расположении Таманской дивизии .

Источник: © РИА Новости / Андрей Станавов Военнослужащий в расположении Таманской дивизии .Источник: © РИА Новости / Андрей Станавов

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости, Андрей Станавов. Проход на обед по отпечатку пальца, "час смартфона" по воскресеньям и стрельбы боевыми патронами по нескольку раз в неделю - служба по призыву в Российской армии за последние годы заметно изменилась. Накануне начала осеннего призыва корреспондент РИА Новости побывал в одном из мотострелковых полков гвардейской Таманской дивизии, расположенном в Подмосковье, и выяснил, как живет и о чем думает современный российский военнослужащий.

От центра Москвы до расположения части Западного военного округа - час езды. На въезде в военный городок встречают дежурные в современной экипировке. Несмотря на близость к столице, Таманская дивизия - это не "придворная" образцово-показательная часть для парадов, а крупное боеспособное соединение 1-й танковой армии, которое несет боевое дежурство и регулярно участвует в крупных учениях. Из техники на вооружении - модернизированные танки Т-72Б3 с "коробкой-автоматом" и бронетранспортеры БТР-80, в составе мотострелковых полков имеются противотанковые подразделения и снайперские роты.

Армейская бытовуха

Казарменное положение, бесконечные ряды двухъярусных железных кроватей и одна туалетная комната на этаж ушли в прошлое. Очередей с полотенцами по утрам уже нет. В плане быта срочники сейчас живут не хуже, чем контрактники, - в отдельных блоках, которые называются кубриками. Каждый такой кубрик представляет собой две четырехместные комнаты, объединенные с общей прихожей, туалетом, душем и умывальником на две раковины.

С недавних пор там стали устанавливать стиральные машинки и сушилки для белья. Теперь солдат может самостоятельно стирать и сушить свои вещи хоть каждый день - сдавать их в банно-прачечный комбинат, как раньше, больше не нужно. Погладить обмундирование можно в отдельной бытовке.

Интерьер кубриков исключительно спартанский - в каждой комнате четыре безупречно заправленных кровати, табуретки и небольшие тумбочки для личных вещей. На первый взгляд, жилищные условия солдат мало чем отличаются от студенческой общаги, разве что уставной чистотой и порядком. Впрочем, без этого армия не была бы армией. Семейные контрактники живут в общежитиях или оформляют ежемесячное пособие на наем жилья.

Что касается связи со внешним миром, то традиционный "час военного письма" у военнослужащих по призыву теперь называется "час звонка". По прибытии в часть мобильные телефоны призывниками сдаются. Получают они их только по выходным дням на определенное время - чтобы могли пообщаться с родственниками. Отсутствие свободного доступа в интернет и общения в соцсетях для некоторых "гаджетоманов" становится настоящим испытанием.

"Поначалу, после гражданки, без этого было настолько тяжко, что даже посещали мысли припрятать смартфон и не отдавать офицерам, - рассказывает младший сержант Сергей Пшеничный, которому служить осталось меньше месяца. - Но со временем к отсутствию Сети привыкаешь. Что скрывать, я, как и многие мои друзья, отношусь к поколению любителей посидеть в телефоне, покопаться в соцсетях и пообщаться в мессенджерах. Впрочем, если есть веская причина, командиры могут выдать телефон и на неделе. Главное, адекватно аргументировать.

Москвич Сергей попал в армию, вылетев с первого курса престижного столичного вуза. Однако, как он сам утверждает, "откосить" даже не пытался - пошел в военкомат по собственному желанию и без сомнений, поскольку хотел проверить себя на прочность. Сейчас об этом совершенно не жалеет.

"До этого я знал об армии только по рассказам знакомых и фильмам вроде "ДМБ". Ожидал встретить тут дедовщину, но не встретил. Откосить я не пытался: ходить и размахивать купленным военным билетом - это не мой выбор!" - отмечает Сергей.

Примечательно, что в солдатских общежитиях сейчас установлены автоматы по продаже снеков и шоколадок, а также банкоматы. Банковские карточки, на которые перечисляется денежное довольствие, призывник получает еще в военкомате. Это довольно удобно: если, к примеру, родственники переведут деньги, их можно сразу снять, не выходя из казармы. Если снимать не хочется - в чайной всегда можно расплатиться через банковский терминал.

Обед по расписанию

Солдатская столовая, безусловно, не мишленовский ресторан с официантами и накрахмаленными салфетками, но жаловаться на питание срочникам не приходится. Элементы шведского стола, салат-бар, два первых блюда, три вторых и три гарнира на выбор - рацион даже интереснее, чем в некоторых городских кафе среднего уровня. Предусмотрено порционное масло, фруктовые соки и компоты чередуются через день. На завтрак выдают выпечку, чай или кофе.

В 1-м полку даже есть традиция, по которой для именинников каждую пятницу пекут фирменные пироги с яблоками, маком или мясом. Списки дней рождения подаются заранее. Каждый именинник может привести с собой на "вечеринку" пару друзей. По государственным праздникам дополнительно выдают яблоки, конфеты и печенье. Зимой в рацион включают сало, для профилактики простудных заболеваний - чеснок и лук, весной добавляют витамины.

"Больше всего меня в армии удивило питание, - отмечает Сергей. - Когда призвали, боялся, что не смогу тут ничего переварить и придется голодать, но оказалось, что кормят вполне себе ничего. Спустя год службы могу сказать, что есть тут можно все без исключения, что дают в столовой. Особенно порадовал выбор - гречка или макароны, суп или щи, мясо или курица. Для меня это очень важно".

Чтобы получить свою порцию еды на раздаче, каждый боец проходит идентификацию по отпечатку пальца на терминале, похожем на те, что устанавливают в визовых центрах и аэропортах на паспортном контроле. Не приложишь палец к сканеру - не поешь. Сделано это для того, чтобы вести строгий учет порций и исключить случаи, когда в отсутствие одного солдата за него по второму кругу обедает другой. Система электронного контроля питания использует биометрические данные и позволяет каждому бойцу самостоятельно вставать на довольствие или сниматься с него.

Огневая и воркаут

Кроме быта в Российской армии заметно изменилась боевая подготовка - стрелять стали чаще, больше и почти не оглядываясь на расход патронов. Если раньше срочнику давали только пару раз подержаться за автомат и сделать три выстрела за всю службу, то сейчас стрельбы проводятся едва ли не ежедневно. Стреляют днем и ночью, обычными и трассерами - огромный полигон в Алабино находится всего в нескольких километрах от расположения дивизии.

"Быт бытом, но сейчас мы делаем акцент на боевой и спортивной подготовке как военнослужащих по призыву, так и контрактников, - сообщил командир 3-го мотострелкового батальона подполковник Олег Калмыков. - Армия есть армия, если солдат по специальности стрелок, он должен за год стать хорошим стрелком, если водитель бронетранспортера - стать отличным водителем. Патронов не жалеем, на полигон ребят выводим часто. Проводятся тактические и огневые занятия, многие из них по ночам".

Часть личного состава 1-го полка дивизии принимала участие в крупном сентябрьском учении "Запад-2017", причем в командировки в Белоруссию и Ленинградскую область командование отправило не только контрактников, но и срочников.

Боец роты снайперов Сергей Задикян родился в Ростове-на-Дону, отслужил в Таманской дивизии срочную и в итоге остался тут на контракте.

"Мне интересно быть снайпером, это своего рода искусство. Есть возможность постоянно развиваться, в том числе физически. Дел хватает - учебные стрельбы из снайперской винтовки Драгунова по два раза в неделю. Стреляем по движущимся и появляющимся мишеням на разных дистанциях, тренируем работу в паре и по одиночке. Рота снайперов - самая спортивная в полку. Бег, качалка, силовые единоборства, делаем все и помногу", - рассказывает Сергей.

Останавливаться на первом контракте он не планирует, хочет подписать второй и надеется в перспективе получить квартиру по военной ипотеке. Будущим призывникам советует одно - быть "на спорте", поскольку в армии без этого придется туго. Интересно, что за хорошую физподготовку Минобороны России даже ежемесячно доплачивает контрактникам в размере до 70% от оклада.

Спорту уделяется особое внимание - в прошлому году начала действовать новая система физической подготовки, в которую кроме традиционной "тренажерки" с турниками и штангами вошли модные на гражданке кроссфит и воркаут. В спортзал 1-го полка Таманской дивизии для этого даже притащили огромные покрышки и тяжелые кувалды.