Главком Сухопутных войск рассказал о ходе создания экипировки "Ратник-3"
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Военнослужащий на военных учениях. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Экипировка "солдата будущего" третьего поколения ("Ратник-3") появится к 2022 году; уже завершаются научно-исследовательские работы по созданию ее облика, заявил главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда".
Ранее председатель военно-научного комитета Сухопутных войск РФ Александр Романюта сообщил РИА Новости, что экипировка может быть принята на вооружение ВС РФ к 2025 году.
"Заканчиваем научно-исследовательскую работу по созданию перспективного облика боевой экипировки "Ратник-3". Реализация задуманного позволит не менее чем в 1,5 раза увеличить возможности военнослужащего при выполнении различных задач. Снижение общего веса на 30% обеспечит получение к 2022 году комплекта экипировки военнослужащего третьего поколения", - сказал он.
Салюков отметил, что по своим характеристикам и функционалу комплект превзойдет зарубежные аналоги.
Гендиректор предприятия-разработчика экипировки - ЦНИИточмаша - Дмитрий Семизоров в ходе форума "Армия-2017" говорил, что в состав экипировки третьего поколения войдут шлем с интегрированной системой управления, защитный комбинезон, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы. На форуме была впервые представлена концепция экипировки. Технический облик будет сформулирован до конца этого года. По словам Семизорова, элементы новой экипировки будут внедряться постепенно в течение ближайших 15 лет.
Семизоров также сообщал, что к 2020 году российская армия будет полностью укомплектована экипировкой "Ратник-2", в войска уже поставлено более 200 тысяч комплектов.
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29.09.2017
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