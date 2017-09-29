Главком Сухопутных войск рассказал о ходе создания экипировки "Ратник-3"



Военнослужащий на военных учениях. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Военнослужащий на военных учениях. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Экипировка "солдата будущего" третьего поколения ("Ратник-3") появится к 2022 году; уже завершаются научно-исследовательские работы по созданию ее облика, заявил главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда".

Ранее председатель военно-научного комитета Сухопутных войск РФ Александр Романюта сообщил РИА Новости, что экипировка может быть принята на вооружение ВС РФ к 2025 году.

"Заканчиваем научно-исследовательскую работу по созданию перспективного облика боевой экипировки "Ратник-3". Реализация задуманного позволит не менее чем в 1,5 раза увеличить возможности военнослужащего при выполнении различных задач. Снижение общего веса на 30% обеспечит получение к 2022 году комплекта экипировки военнослужащего третьего поколения", - сказал он.

Салюков отметил, что по своим характеристикам и функционалу комплект превзойдет зарубежные аналоги.

Гендиректор предприятия-разработчика экипировки - ЦНИИточмаша - Дмитрий Семизоров в ходе форума "Армия-2017" говорил, что в состав экипировки третьего поколения войдут шлем с интегрированной системой управления, защитный комбинезон, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы. На форуме была впервые представлена концепция экипировки. Технический облик будет сформулирован до конца этого года. По словам Семизорова, элементы новой экипировки будут внедряться постепенно в течение ближайших 15 лет.

Семизоров также сообщал, что к 2020 году российская армия будет полностью укомплектована экипировкой "Ратник-2", в войска уже поставлено более 200 тысяч комплектов.