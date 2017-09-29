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В России примут на вооружение новейшую самоходку для ВДВ

02.10.2017 РИА Новости 581 0
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Модель 2С42
Модель 120-мм самоходной артиллерийской установки 2С42 для Воздушно-десантных войск, создаваемой по ОКР "Лотос" при головной роли АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (АО "ЦНИИТОЧМАШ"), на стенде Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017".
Источник: "Вестник Мордовии" / vestnik-rm.ru

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Новейшая самоходная артиллерийская установка "Лотос" калибра 120 миллиметров будет принята на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в 2019 году, сообщил РИА Новости в пятницу генеральный директор предприятия-разработчика Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) Дмитрий Семизоров.

"Государственные испытания "Лотоса" мы должны провести в 2019 году, в том же году мы должны сдать машину. Она будет принята на вооружение и с 2020 года пойдет в серию", - сказал Семизоров.

Отвечая на вопрос об отличиях "Лотоса" от предыдущего проекта "Зауралец-Д", он сказал: "Разница во всем, боеприпас создается с модернизационным запасом, новое шасси, новый профиль башни, новая система управления, новая пушка с увеличенным ресурсом".
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
2020-й год

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