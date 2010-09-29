Для новейших танков Т-90М создан лучший в мире пулемет



Дистанционно-управляемая пулеметная установка с пулеметом "Корд" на танке Т-90МС.

Источник: Денис Передриенко / www.vestnik-rm.ru Дистанционно-управляемая пулеметная установка с пулеметом "Корд" на танке Т-90МС.Источник: Денис Передриенко / www.vestnik-rm.ru

Для новейшего российского танка Т-90М в рамках опытной конструкторских работ "Прорыв -3- Корд" создан 12,7-мм пулемет "Корд МТ" (6П49МТ), который устанавливается на дистанционно-управляемом модуле боевой машины, сообщает "Вестник Мордовии".

Как сообщает еженедельная производственно-экономическая газета ОАО "ЗиД" "Дегтяревец", новая версия знаменитого пулемета имеет переменный темп стрельбы и улучшенные точностные характеристики.

Весной текущего года успешно завершены предварительные испытания и до конца года будут проведены государственные испытания в составе объекта.

На ОАО "ЗиД" уже поступил заказ на изготовление в 2018 году первой партии пулеметов для танка Т-90М.

Большой интерес к пулемету 6П49МТ проявляют и разработчики другой боевой техники, на которую устанавливаются дистанционно-управляемые модули.