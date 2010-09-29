Для новейших танков Т-90М создан лучший в мире пулемет
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Дистанционно-управляемая пулеметная установка с пулеметом "Корд" на танке Т-90МС.
Источник: Денис Передриенко / www.vestnik-rm.ru
Для новейшего российского танка Т-90М в рамках опытной конструкторских работ "Прорыв -3- Корд" создан 12,7-мм пулемет "Корд МТ" (6П49МТ), который устанавливается на дистанционно-управляемом модуле боевой машины, сообщает "Вестник Мордовии".
Как сообщает еженедельная производственно-экономическая газета ОАО "ЗиД" "Дегтяревец", новая версия знаменитого пулемета имеет переменный темп стрельбы и улучшенные точностные характеристики.
Весной текущего года успешно завершены предварительные испытания и до конца года будут проведены государственные испытания в составе объекта.
На ОАО "ЗиД" уже поступил заказ на изготовление в 2018 году первой партии пулеметов для танка Т-90М.
Большой интерес к пулемету 6П49МТ проявляют и разработчики другой боевой техники, на которую устанавливаются дистанционно-управляемые модули.
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28.09.2017
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