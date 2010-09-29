Китай заявил о создании радара способного обнаруживать самолеты "невидимки"
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Фазированная матрица китайского радара.
Источник: Фото китайских СМИ
Китайская корпорация North Industries Group провела в районе города Чэнду испытания новейшего радара, который, как сообщается, способен на большом расстоянии обнаруживать летательные аппараты, изготовленные по технологии "стелс".
Гонконгская South China Morning Post сообщает, что принцип работы радара основан на генерации терагерцового излучения, или Т-лучей. Такие лучи могут проникать вглубь поверхности из композиционных материалов и достаточно широко применяются в промышленности для выявления скрытых дефектов изделий.
До недавнего времени применение терагерцового излучения в военных целях ограничивалось малой производительностью генераторов. Также Т-лучи не могут вырабатываться радио- или оптическими устройствами.
Однако утверждается, что нынешнее устройство способно генерировать стабильное непрерывное излучение в среднем в 18 Вт и терагерцовые импульсы с максимальной мощностью в 1 мегаватт. Этой мощности будет достаточно, чтобы обнаружить радиопоглощающие покрытия истребителя F-35. Однако пока радар остаётся слишком громоздким и не сможет устанавливаться на самолётах.
Использование подобного радара поможет китайским военным находить на значительном удалении такие американские самолёты как F-22 и F-35. Китайские СМИ расходятся в оценках дистанций, на которых может быть обнаружен "стелс": показатель составляет более 100 км, но некоторые издания сообщают и о 500 км.
Напомним, в мае китайские СМИ писали об успешных испытаниях системы ПРО нового поколения, способной перехватывать баллистические ракеты, передает Накануне.ru.
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28.09.2017
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