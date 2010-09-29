Последний в мире артиллерийский крейсер покинул строй

26 сентября 2017 года в главной перуанской военно-морской базе Кальяо состоялась церемония спуска военно-морского флага и вывода из состава ВМС Перу крейсера CLM 81 Almirante Grau. Этот корабль был последним в мире артиллерийским крейсером, находившимся на службе.

Спуск перуанского флага в ходе церемонии вывода из состава ВМС Перу крейсера CLM 81 Almirante Grau (бывший голландский De Ruyter). Кальяо, 26.09.2017 (с) ВМС Перу

Крейсер Almirante Grau находился в строю почти 64 года, из них 44 года - в составе ВМС Перу. Корабль был заложен для ВМС Нидерландов под названием De Zeven Provinciën на голландской верфи Wilton-Fijenoord в Схидаме 5 сентября 1939 года. В период германской оккупации Нидерландов немцы с августа 1941 года предпринимали попытки достроить крейсер под обозначением КН-1 и 24 декабря 1944 года спустили корпус на воду. В 1950 году достройка корабля была возобновлена для голландского флота по переработанному проекту под новым названием De Ruyter, и 18 ноября 1953 года крейсер был введен в состав ВМС Нидерландов.

Крейсер De Ruyter был выведен из состава голландского флота 13 октября 1972 года и вскоре продан Перу за 22,5 млн гульденов. 23 мая 1973 года крейсер был введен в состав ВМС Перу под историческим названием Almirante Grau, став флагманским кораблем перуанского флота.

В 1976 году Перу купили в Нидерландах выведенный из состава голландского флота второй однотипный крейсер De Zeven Provinciën (в постройке Kijkduin, затем Eendracht), получивший новое название СН 84 Aguirre. Интересно, что на период капитального ремонта и модернизации крейсера Almirante Grau в Нидерландах в 1986-1988 годах оба перуанских крейсера временно обменялись названиями, чтобы корабль с названием Almirante Grau непрерывно находился в строю ВМС Перу.

Хотя в ходе очередной модернизаци в 1993 году Almirante Grau получил противокорабельный ракетный комплекс Otomat Mk 2, основой вооружения вплоть до конца службы оставались четыре двухорудийные 152-мм башенные артиллерийские установки, что после списания "систершипа" Aguirre в 1999 году сделало Almirante Grau последним в мире действующим артиллерийским крейсером и вообще последним в мире действующим крупным артиллерийским кораблем.

В соответствии с традицией непрерывного нахождения в составе ВМС Перу в качестве флагманского корабля (Buque Insignia de la Marina de Guerra del Perú) с названием Almirante Grau, на церемонии 26 сентября 2017 года это название было передано фрегату FM 53 Montero (корабль типа Lupo, построенный в Перу по итальянской лицензии и введенный в состав перуанского флота в 1984 году).

Командующий перуанским флотом адмирал Мигуэль Мария Грау Семинарио погиб на борту перуанского монитора Huascar (командиром которого по совместительству и являлся) в ходе боя с чилийскими броненосцами Blanco Encalada и Almirante Cochrane у Ангамоса 8 октября 1879 года.

Фрегат FM 53 Almirante Grau (бывший Montero) стал пятым кораблем в составе ВМС Перу, носящим имя адмирала Грау (с учетом "обмена" названиями между крейсерами в 1986-1988 годах).

Церемония передачи названия Almirante Grau от выведенного из состава ВМС Перу крейсера CLM 81 фрегату FM 53 (бывший Montero) типа Lupo. Кальяо, 26.09.2017 (с) ВМС Перу

Крейсер CLM 81 Almirante Grau (бывший голландский De Ruyter) в период службы в составе ВМС Перу. Снимок 27.03.2007 (с) ВМС Перу