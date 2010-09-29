Анкара и Баку обсудили вопрос разработки совместных военных планов



Азербайджан и Турция. © коллаж ИноСМИ. Азербайджан и Турция. © коллаж ИноСМИ.

Баку. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Главы оборонных ведомств Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Нуреддин Джаникли обсудили вопросы разработки совместных планов, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Министры провели широкий обмен мнениями об основных направлениях военных связей - развитии сотрудничества в военной и военно-технической сфере, области военного образования и медицины, расширении деятельности в рамках военного диалога высокого уровня, разработке совместных планов, организации взаимных визитов экспертных групп, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

З.Гасанов отметил, что первый визит Н.Джаникли в Азербайджан в качестве министра является наглядным примером двустороннего военного сотрудничества. "З.Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией налажено как на двусторонней основе, так и в рамках миротворческих операций, проводимых НАТО. Он добавил, что стратегическое партнерство Анкары и Баку развивается по возрастающей линии",- отмечает оборонное ведомство.

Согласно сообщению, азербайджанский министр затронул военно-политическую ситуацию в регионе. "З.Гасанов отметил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном является серьезной угрозой региональной стабильности", - говорится в сообщении.

Отметив значимость совместных военных учений, проводимых в последние годы в Азербайджане и Турции с участием различных родов войск вооруженных сил двух стран, министр подчеркнул важность интенсификации подобных учений в будущем.

В свою очередь, Н.Джаникли отметил, что Турция является важным партнером Азербайджана.