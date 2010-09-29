Анкара и Баку обсудили вопрос разработки совместных военных планов
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Азербайджан и Турция. © коллаж ИноСМИ.
Баку. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Главы оборонных ведомств Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Нуреддин Джаникли обсудили вопросы разработки совместных планов, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
"Министры провели широкий обмен мнениями об основных направлениях военных связей - развитии сотрудничества в военной и военно-технической сфере, области военного образования и медицины, расширении деятельности в рамках военного диалога высокого уровня, разработке совместных планов, организации взаимных визитов экспертных групп, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
З.Гасанов отметил, что первый визит Н.Джаникли в Азербайджан в качестве министра является наглядным примером двустороннего военного сотрудничества. "З.Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией налажено как на двусторонней основе, так и в рамках миротворческих операций, проводимых НАТО. Он добавил, что стратегическое партнерство Анкары и Баку развивается по возрастающей линии",- отмечает оборонное ведомство.
Согласно сообщению, азербайджанский министр затронул военно-политическую ситуацию в регионе. "З.Гасанов отметил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном является серьезной угрозой региональной стабильности", - говорится в сообщении.
Отметив значимость совместных военных учений, проводимых в последние годы в Азербайджане и Турции с участием различных родов войск вооруженных сил двух стран, министр подчеркнул важность интенсификации подобных учений в будущем.
В свою очередь, Н.Джаникли отметил, что Турция является важным партнером Азербайджана.
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28.09.2017
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