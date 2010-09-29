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Лучшие российские фармацевтические стартапы поборются за 60 млн рублей на развитие

29.09.2017 Внешэкономбанк 225 0
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Vneshekononbank
Внешэкономбанк.

25, 20 и 15 млн рублей в качестве призов получат победители реалити-шоу «Идея на миллион» от главного организатора съёмок - дочерней структуры Внешэкономбанка ООО «ВЭБ Инновации».


В декабре на телеканале НТВ начнется показ первого сезона реалити-шоу инновационных молодых проектов со всей России «Идея на миллион». Серьёзный и тщательный отбор прошли все проекты. Из 500 заявок на участие были отобраны только 35. В список претендентов на приз попали проекты из самых различных сфер – биотехнологии и фарма, промышленность и IT, космические и экологические технологии. Большое значение при отборе уделялось не только перспективности стартап-проекта, но и его возможному вкладу в развитие ключевых отраслей, на которых сосредотачивается «ВЭБ Инновации». Одна из таких отраслей – фармакология и биотехмед сфера, представят которую в реалити-шоу несколько проектов:

  • VideoOculograph – программно-аппаратный комплекс для компьютерной видеодиагностики и безоперационной коррекции патологий зрения как у взрослых, так и у детей. Разработчики комплекса попытались реализовать принципиально новый способ бесконтактной диагностики и нехирургического лечения зрительных патологий посредством светового воздействия с индивидуально подбираемой частотой, амплитудой и яркостью. Стоит отметить, что этот программно-аппаратный комплекс является единственным в своем роде высокотехнологичным детектором лжи нового поколения и позволяет за считанные секунды выявлять достоверность предоставляемой информации по параметрам, которыми невозможно управлять намеренно – непроизвольным движениям глаз.
  • DRD - экспресс гемотесты на определение повреждения мозга: тест-полоска для диагностирования инсульта и тест-полоска для определения предрасположенности к инсульту. Для получения результата достаточно 1 капли капиллярной крови из пальца. Тест выполняется 5 минут, основан на определении биомаркеров (пептиды и антитела) к субъединицам рецепторов глутамата. Подобные тесты важны, т.к. помогают быстро определить состояние пациента, например, в машине скорой помощи, и таким образом ускорить процесс принятия решений и маршрутизации пациентов. Крайне важно определять риск развития инсульта у пациентов с факторами риска, так как 80% инсультов можно предупредить.

Кроме заявленных к съёмке проектов на скамейке запасных на второй сезон шоу «Идея на миллион-2» осталось еще несколько высокотехнологичных изобретений, перспективных для медицинской отрасли:

  • Флуоресцентный скрининг БИОСПЕК, основанный на сравнительно новом методе флуоресцентной диагностики, широко применяемой для интраоперационной навигации при хирургическом удалении раковых опухолей. Пациенту перед исследованием вводят краситель, который накапливается в опухоли. При облучении специальным источником света, краситель активируется и начинает излучать в другом цвете. Свечение снимается на двухканальную камеру, где один сенсор снимает флуоресценцию, а другой изображение в привычном свете. Это позволяет производить как визуальную оценку, так и по флуоресценции - по характеру этого свечения можно делать вывод о наличии или отсутствии подозрительного участка.
  • Скандерм, – небольшой гаджет и мобильное приложение для диагностики косметических, а в последствии - и более серьезных дерматологических заболеваний. На данный момент прибор предназначен для сканирования и диагностики акне, морщин и немеланомального рака кожи. Гаджет представляет из себя оптическую систему с дополнительным функционалом, который замеряет состояния кожи с помощью оптического мультиспектрального машинного зрения, кутометрии и реографии.

На протяжении 7 серий шоу «Идея на миллион» экспертное жюри, состав которого будет оглашен позднее, будет оценивать, насколько хорошо участники справляются с поставленными задачами. В финальной серии будут определены 3 победителя, которые получат 25, 20 и 15 млн руб. на развитие бизнеса от ВЭБа и его партнеров – ФРИИ и Фонда «Сколково».


Справка

ООО «ВЭБ Инновации» - дочерняя структура Внешэкономбанка, учрежденная для осуществления инвестиций в высокотехнологичные проекты. Основными стратегическими задачами компании также являются содействие развитию инновационных программ правительства РФ, создание инфраструктуры инноваций в РФ, содействие привлечению в РФ зарубежных передовых технологий, продвижение российских инноваций на мировой рынок.
28.09.2017
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принадлежат Внешэкономбанк
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