Мотострелки бригады СФ впервые в современной российской истории высадились на остров Голомянный архипелага Северная Земля



Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения ВВО на учениях в Хабаровском крае, май 2017 года.

Источник: Игорь Онучин/РИА "Новости" Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения ВВО на учениях в Хабаровском крае, май 2017 года.Источник: Игорь Онучин/РИА "Новости"

ЦАМТО, 28 сентября. Личный состав и техника арктической мотострелковой бригады Северного флота (СФ) впервые в современной российской истории совершили высадку с большого десантного корабля "Кондопога" на остров Голомянный архипелага Северная Земля.

Высадка проводилась способом на упор, в ходе которой подразделения арктической мотострелковой бригады на четырех многоцелевых бронетранспортерах МТ-ЛБВ, оснащенных крупнокалиберными пулеметами "Корд", отработали ряд вопросов по ведению рейдовых действий на незнакомой местности в Арктике.

После высадки с десантного корабля арктические мотострелки при поддержке штурмовых групп морской пехоты с большого противолодочного корабля "Североморск" отработали тактические действия по захвату берегового плацдарма. После подготовки мишенного поля мотострелки выполнили боевые стрельбы из автоматов, пулеметов, минометов и гранатометов, сымитировав уничтожение условных диверсантов.

В ходе шестого арктического похода отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота личный состав подразделений арктической мотострелковой бригады также осуществил высадки и отработал рейдовые действия на самой северной точке Евразийского континента – мысе Челюскин и на побережье острова Котельный архипелага Новосибирских островов, сообщает пресс-служба Северного флота.