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Вооруженные силы России получат электронные топографические карты нового поколения

29.09.2017 ЦАМТО 287 0
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Topograf
Военный топограф за работой. Источник: function.mil.ru.

ЦАМТО, 28 сентября. Вооруженные силы России получат новое поколение обновляющихся со спутников электронных топографических карт любого района земного шара, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга "Росэлектроника".

"Комплекс формирования электронных топографических карт, разработанный АО "Росэлектроника", приказом Минобороны РФ принят на снабжение Вооруженных сил РФ. Отечественный программно-аппаратный комплекс создания и обновления цифровой информации о местности, разработанный АО "ЦНИИ ЭИСУ" (Москва), формирует электронные топографические карты любого района земного шара по данным аэро- и космической съемки", – говорится в сообщении.

Комплексом предлагается оснастить органы военного управления, соединения, воинские части и организации Вооруженных сил. Его применение позволяет повысить эффективность и оперативность управления войсками и существенно сокращает время принятия решений, отмечают в "Росэлектронике". При этом комплекс целиком построен на отечественном программном обеспечении.

"Комплекс полностью соответствует современным требованиям информационной безопасности и является составной частью перспективной единой автоматизированной системы обеспечения геопространственной информацией. Кроме того, функционал комплекса позволяет использовать его для гражданских нужд: географических исследований, геодезического сопровождения, в ситуационных центрах регионов", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу холдинга.

Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления (АО "ЦНИИ ЭИСУ") осуществляет научно-техническое сопровождение и выполнение ключевых работ по развитию технической основы управления и связи оборонной промышленности. Институт является опытным разработчиком и активным участником внедрения современных информационных технологий в интересах Минобороны России, отмечает агентство.
28.09.2017
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