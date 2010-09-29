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Турчинов обещал привлечь военных к ответственности за взрывы на складе

29.09.2017 РИА Новости 135 0
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Александр Турчинов и Степан Полторак
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов, министр обороны Украины Степан Полторак во время посещения ГП "Киевский бронетанковый завод" 29 августа 2016 года.
Источник: УНИАН

КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Пожары на арсеналах в 2017 году нанесли серьезный удар по обороноспособности Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"В течение этого года во время уничтожения фактически арсенала в Балаклее, этого пожара в Калиновке мы потеряли огромное количество боеприпасов", - сказал он.

Турчинов добавил, что надо привлечь к ответственности виновных, "начиная от начальника Генштаба и по вертикали всех тех, кто отвечает за оборону нашей страны". Он добавил, что ситуация с пожаром на складах показала "неспособность Украины защищать свои стратегические арсеналы".

Спасатели уже три дня тушат масштабный пожар на военном складе под Винницей, в результате которого уничтожено около трети боеприпасов. Ранее загорелся склад Минобороны около Мариуполя. В марте серьезный пожар произошел на военных складах в Балаклее Харьковской области. Тогда из-за взрыва боеприпасов погиб человек, еще пятеро человек пострадали.
28.09.2017
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Украина

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