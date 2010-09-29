Путин наживается на волнениях на Ближнем Востоке (The Times)



Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

"Россия занимает все более заметное место на Ближнем Востоке и в Северной Африке, с тех пор как она начала осуществлять воздушные удары в небе над Сирией два года назад, - пишет колумнист британской газеты The Times Майкл Бёрли. - И дело не только в боевых вертолетах, истребителях, танках и подлодках". Как отмечает журналист, "президент Путин и его министр иностранных дел Сергей Лавров вездесущи в регионе, но, что более важно, большинство ближневосточных правителей в Саудовской Аравии, Израиле, Иране и Египте рассматривают Москву как игрока, с которым нужно консультироваться". Каковы намерения России, и следует ли Западу беспокоиться? - задается вопросом автор.

Согласно новому докладу аналитического центра Rand Corporation (Санта-Моника, Калифорния), большая часть того, что Россия делает на Ближнем Востоке, имеет более краткосрочные цели, говорится в статье. "С тех пор как ее доступ к кредитам западных банков был ограничен санкциями, Российский фонд прямых инвестиций выкачивает деньги из суверенных фондов пяти стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива", - пишет Бёрли.

"Россия хотела бы получить кусок от 200 млрд долларов, которые, как ожидается, будут потрачены на восстановление Сирии. Это отчасти объясняет, почему она дислоцировала туда чеченцев-суннитов, говорящих по-арабски, которые приобрели опыт при вычурном восстановлении Грозного, города, который Путин некогда сровнял с землей, - продолжает колумнист. - Россия также хотела бы стабилизации цен на нефть и их нового роста - вот почему Путин внимательно относится к саудитам". "Росатом" хочет продавать ядерные реакторы в нефтяном регионе, который стремится диверсифицировать источники энергии, в то время как "Рособоронэкспорт" надеется, используя демонстрации оружия в реальной обстановке в Сирии (любезно рекламируемые в YouTube), продать относительно дешевое оружие, продолжает автор.

"Хотя Россия была достаточно мудрой, чтобы не позволить укорениться в Москве масштабным лоббистским операциям, которые искажают американскую политику в регионе, рано или поздно ей придется принимать трудные решения насчет того, кого она поддерживает, - считает журналист. - Существующая политика "минимакса" - максимум оппортунизма вкупе с минимальными потерями - может в этот момент развалиться, особенно когда нет оправданного стратегического интереса, как сохранение авиабаз и баз ВМФ на средиземноморском побережье асадовской Сирии".

В то время как Путин может быть искусным тактиком, сомнительно, что он очень хороший стратег, особенно в регионе, где у местных много опций и хитрости, заключает издание.

Майкл Бёрли