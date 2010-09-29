Единственных поставщиков призовут к порядку



Игорь Артемьев.

Источник: Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ Игорь Артемьев.Источник: Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Новые правила не затронут закупки силовиков

Госзаказчикам придется согласовывать с Минэкономики, Минфином и ФАС выбор единственных поставщиков. Ужесточающие эту процедуру проект указа президента и поправки к закону о госзакупках подготовила ФАС. Служба обеспокоена передачей единственным поставщикам потенциально конкурентных заказов — как пошив формы для военнослужащих или строительство жилья для них. Впрочем, силовые ведомства идеи ФАС пока не затронут.

Для утверждения президентом и правительством единственных поставщиков по госзаказу для министерств, правительств субъектов РФ, "Росатома" и "Роскосмоса" понадобится согласие Минэкономики, Минфина и ФАС. Всего в 2016 году государство передало единственным поставщикам госзаказы на 1,2 трлн руб. Ужесточающие эту процедуру проект указа президента и поправки к закону о госзакупках подготовила ФАС. Служба обеспокоена передачей единственным поставщикам потенциально конкурентных заказов - как пошив формы для военнослужащих или строительство жилья для них. Впрочем, силовые ведомства идеи ФАС пока не затронут.

ФАС предложила новый порядок согласования государственных закупок у единственного поставщика. Проект президентского указа, регулирующего такую процедуру, и поправки к закону о госзакупках размещены службой для публичного обсуждения. Назначать единственного поставщика будет президент или правительство по его поручению, предложения отдать госзаказ единственному исполнителю без торгов смогут делать вице-премьеры и главы министерств, губернаторы и главы госкорпораций (закон о госзакупках распространяется на две из них - "Росатом" и "Роскосмос"). Для этого, впрочем, им понадобится обосновать выбор, назвать сумму и источник средств на закупку и согласовать решение с Минэкономики, Минфином и ФАС - до сих пор ведомства такого влияния на процесс не имели.

Впрочем, новое регулирование не затронет госзакупки ведомств, прямо подчиненных главе государства, в случае его прямого распоряжения, отмечают в ФАС. Таких ведомств 19, включая МИД и управление делами президента. Из них девять - заказчики по госпрограмме вооружений (в том числе ФСБ, МЧС, Росгвардия, МВД и Минобороны, на которое приходится наибольший объем гособоронзаказа - 19 трлн руб. из 21 трлн руб. в 2011-2020 годах). Для назначения единственного поставщика ведомствам прямого подчинения нужно будет лишь обосновать цену контракта и источник финансирования.

При этом в пояснительной записке ФАС есть выпады в сторону силовиков: служба указала, что единственных поставщиков выбирают для услуг на конкурентных рынках, таких как поставка хлеба, пошив военной формы или строительство жилья для военнослужащих. Пока же новый порядок позволит снизить риски неконкурентного выбора поставщиков в гражданских отраслях, надеются в ФАС. Впрочем, как полагает источник "Ъ" в Белом доме, "фактически вводится бюрократическая процедура, загружающая чиновников среднего звена, руководителей эта волокита не коснется".

В 2016 году государство отдало единственным поставщикам почти четверть госзаказа - 1,2 трлн руб., 40% из них получили свой статус по отдельным решениям президента и правительства. По данным Минэкономики, сумма десяти крупнейших закупок 2016 года у единственных поставщиков составила 313 млрд руб. Шесть из них приходится на "Роскосмос" - включая 80 млрд руб. на строительство объектов космодрома "Восточный" и 57 млрд руб. на создание пилотируемого транспортного корабля. Еще две крупнейшие закупки организовал департамент строительства Москвы (дорожное строительство на 47 млрд руб.), одну - управделами президента (строительство зданий для Верховного суда на 36 млрд руб.). Одним из характерных примеров отказа от конкуренции при наличии выбора на рынке в июне 2016 года стало назначение "Роснефти" единственным поставщиком топлива для МВД. По данным "Ъ", сейчас прорабатывается вопрос назначения новых единственных поставщиков Минобороны - "Военторга" и "БТК групп" для пошива формы, "Роснефти", ЛУКОЙЛа, "Газпромнефть-Аэро", "Агро-ТЭК" и "Совфрахта" - для поставок топлива. При этом, по данным проекта "Антирутина", госзаказчики существенно переплачивают единственным поставщикам: так, главное СУ СК по Москве в июле 2015 года покупало по такой схеме бензин АИ-95 на 21% дороже рынка.

В декабре 2016 года Генпрокуратура уже рекомендовала правительству "рассмотреть возможность минимизации" числа таких закупок, рассказал "Ъ" представитель ведомства Александр Куренной, объясняя это "большим числом нарушений и коррупционной направленности, и сопряженных с различными противоправными схемами". Объем их в Генпрокуратуре не называют, но отмечают, что общее число нарушений в закупках за год выросло на 13%, до 149 тыс. В 2016 году прокуроры фиксировали криминальные закупки у единственного поставщика в местных управлениях шести ведомств (четыре прямо подчиняются президенту - ФСИН, МВД, МЧС, ФССП), а также в ФНС, Россельхознадзоре и региональных администрациях.

Софья Окунь, Иван Сафронов