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Военная делегация Республики Филиппины посетила полигон ДВОКУ в Приамурье

29.09.2017 Интерфакс-АВН 163 0
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БТР-82АМ
Бронетранспортер БТР-82АМ.
Источник: © Sputnik / Илона Хварцкия

Благовещенск. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Представители военной делегации Республики Филиппины посетили полигон Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского в Амурской области (ДВОКУ).

"Гости оценили возможности танка Т-72Б3, БПМ-2, бронетранспортера БТР-82АМ по преодолению колейного моста, противотанкового рва и других препятствий на трассе танкодрома", - сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Отмечается, что курсанты также показали гостям элемент учебного боя с использованием квадроциклов. Затем они продемонстрировали военным Республики Филиппины огневые возможности стрелкового оружия, в частности, ручных пулеметов Калашникова, "Печенег", снайперской винтовки СВД, гранатометов, реактивных противотанковых гранат РПГ-18 "Муха".
28.09.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Филиппины
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Печенег
СВД
Система поражения "Ратник"
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ

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