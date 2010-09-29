Военная делегация Республики Филиппины посетила полигон ДВОКУ в Приамурье
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Бронетранспортер БТР-82АМ.
Источник: © Sputnik / Илона Хварцкия
Благовещенск. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Представители военной делегации Республики Филиппины посетили полигон Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского в Амурской области (ДВОКУ).
"Гости оценили возможности танка Т-72Б3, БПМ-2, бронетранспортера БТР-82АМ по преодолению колейного моста, противотанкового рва и других препятствий на трассе танкодрома", - сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
Отмечается, что курсанты также показали гостям элемент учебного боя с использованием квадроциклов. Затем они продемонстрировали военным Республики Филиппины огневые возможности стрелкового оружия, в частности, ручных пулеметов Калашникова, "Печенег", снайперской винтовки СВД, гранатометов, реактивных противотанковых гранат РПГ-18 "Муха".
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28.09.2017
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