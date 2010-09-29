Защита страны и "технологии будущего": российские атомщики отметят праздник



АЭС.

Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева АЭС.Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. День работника атомной промышленности РФ отмечается в четверг. Российские атомщики встречают его новыми результатами в разных областях - от укрепления обороноспособности страны и строительства мирных атомных объектов до развития перспективных неядерных направлений.

Этот праздник отмечается в России с 2005 года. Дата 28 сентября для него была выбрана потому, что в этот день 75 лет назад председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин подписал распоряжение ГКО "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии.

День работника атомной промышленности стал символом признания стратегического вклада отрасли в развитие страны и данью уважения многим поколениям исследователей, конструкторов, инженеров, рабочих, которые вывели отечественную атомную промышленность на ведущие позиции в мире.

Юбилей атомного проекта

Именно 28 сентября 1942 года считается днем начала отечественного атомного проекта - колоссального по объему комплекса работ, обеспечивших в итоге Советский Союз собственным ядерным оружием, и позволивших создать собственную мирную атомную энергетику.

Как полагают специалисты, решение о разворачивании работ по атомной тематике в условиях не просто тяжелого, но подчас катастрофического положения на фронтах Великой Отечественной войны стало свидетельством правильности выбора руководством страны стратегических приоритетов для развития государства.

По мнению ветеранов-атомщиков и историков атомной отрасли, успех атомному проекту СССР обеспечили, в частности, четкая постановка руководством страны главных задач и проблем, требующих безотлагательного решения, концентрация интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов. К работам привлекались самые талантливые кадры. И, конечно же, все базировалось на высочайшей ответственности, энтузиазме и патриотизме людей, полностью отдававших себя делу.

Кроме того, удалось достичь непрерывности цикла "исследование-разработка-производство". Создававшиеся совершенно новые лабораторные технологии обращения с ядерными материалами, прежде всего с ураном и плутонием, в кратчайшие сроки переносились на уровень отдельных предприятий.

Отечественные атомщики совершили, без преувеличения, великий подвиг, в сжатые сроки создав не просто первый советский атомный заряд, но и всю высокотехнологическую цепочку, ставшую основой атомной промышленности.

По мнению экспертов, атомный проект стал основой для технологического рывка страны в послевоенный период, способствовал ускорению развития самых разных областей - материаловедения, вычислительной математики и ЭВМ, приборостроения, автоматики, физики высоких давлений и температур, физики элементарных частиц и ускорителей.

Надежная защита страны

Главный приоритет работы отечественной атомной отрасли - надежное обеспечение безопасности России. Сейчас ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. Давно стало доброй традицией ежегодное 100-процентное выполнение Росатомом государственного оборонного заказа.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ранее в интервью РИА Новости отметил, что Росатом полностью обеспечивает российский Военно-морской флот всей необходимой номенклатурой ядерных силовых установок.

Кроме того, Росатом активно участвует в создании неядерных вооружений. Так, сообщалось, что специалисты Росатома начали разработку боевого комплекса "Задира-16", работающего на новых физических принципах. Контракт на соответствующую опытно-конструкторскую работу был подписан в августе на международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

Также стало известно, что в Росатоме идет освоение производства 57-миллиметровых снарядов для российского зенитного артиллерийского комплекса, который не имеет аналогов в мире и сможет как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.

Подготовка к пускам АЭС

Свой профессиональный праздник работники российского атомпрома встречают, готовясь к предстоящим до конца года пускам трех новых атомных энергоблоков - блока №3 Тяньваньской АЭС в Китае, блока №1 Ленинградской АЭС-2 и блока №4 Ростовской АЭС.

Продолжается активная разработка новых ядерных технологий для атомной энергетики будущего. Речь идет о технологиях замыкания ядерного топливного цикла с помощью реакторов-размножителей на быстрых нейтронах. В таком замкнутом цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" можно будет существенно увеличить топливную базу ядерной энергетики, а также появится возможность значительно сократить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

В нынешнем году российские эксперты в области атомной энергетики признали конкурентоспособность экономических показателей проекта перспективного отечественного коммерческого атомного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-1200, который может быть построен на Белоярской АЭС. Также разработана "дорожная карта" реализации этого проекта.

Важные события произошли в нескольких готовящихся к реализации международных проектах Росатома по строительству АЭС. Еврокомиссия весной одобрила проект строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии (первые работы на площадке новых блоков по плану стартуют в начале 2018 года).

Турецкие энергетические компании Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat подписали с Росатомом соглашение об основных условиях вхождения в капитал проектной компании "Аккую Нуклеар", реализующей проект по строительству АЭС "Аккую". Турецкий консорциум претендует на 49% в "Аккую Нуклеар". Сумма возможной сделки не разглашалась, но было объявлено, что это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за ее пределами, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет.

Ожидается скорое подписание комплексного контракта на строительство Росатомом АЭС в Египте - ранее этот пакет документов был одобрен египетским Госсоветом.

Помимо проектов больших АЭС, крупным результатом стало и недавнее подписание Росатомом контракта на сооружение по российским технологиям Центра ядерных исследований и технологий в Боливии.

Стратегически важными событиями стали (хотя пока не обнародованные официально) предложения Китая и Индии по площадкам для проектов АЭС, в которых приглашается Росатом. Сообщалось, что Росатом рассчитывает принять участие в строительстве как минимум двух энергоблоков новой шестиблочной атомной электростанции на востоке Китая.

Атом для Арктики

Буквально перед самым праздником произошло одно из самых значимых событий последних лет с точки зрения освоения российской Арктики - на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге был спущен на воду корпус первого серийного универсального атомного ледокола ЛК-60Я "Сибирь" проекта 22220.

Теперь будет продолжаться достройка ледокола. Срок сдачи атомохода - ноябрь 2020 года. Там же, на Балтийском заводе, достраивается головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" (его предстоит сдать в первой половине 2019 года), идет сооружение второго серийного атомного ледокола этого же проекта "Урал" (срок его сдачи - ноябрь 2021 года).

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина этих судов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.

Атомоходы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, готовится проект нового, еще более мощного российского атомного проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт. В нынешнем году прошли испытания модели этого атомохода, они подтвердили его проектные характеристики.

Основными задачами новых атомоходов-лидеров должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов. По мнению специалистов, России понадобятся три таких ледокола.

Еще одним арктическим проектом является строительство плавучей атомной теплоэлектростанции, которая будет работать на Чукотке. Сообщалось, что энергоблок "Академик Ломоносов" для ПАТЭС уже почти готов.

Экологические решения

Одним из важных результатов Росатома в части решения экологических задач атомной отрасли стал вывоз в июне первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) атомных подводных лодок из хранилища в Губе Андреева (Мурманская область).

В течение продолжительного времени совместными усилиями специалистов из России и ряда стран создавались системы обращения с ОЯТ в Губе Андреева и его последующей транспортировки на переработку на предприятие Росатома "Маяк" на Урал. В Губе Андреева было размещено 22 тысячи отработавших топливных сборок с атомных подлодок и более 17 тысяч тонн твердых и сотни кубометров жидких радиоактивных отходов.

За все время осуществления уникального экологического проекта на "Маяк" будет доставлено 50 эшелонов с отработавшим ядерным топливом атомных субмарин.

Росатом готов помочь и в ликвидации последствий аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Ожидается, что до конца года будут определены конкретные совместные проекты в этом направлении.

Медицина и ветер

В нынешнем году Росатом, развивая новые неядерные направления своего бизнеса, совершенствовал свою управленческую структуру. Были созданы две новые управляющие компании - "Русатом Хэлскеа", которая будет отвечать за развитие под эгидой госкорпорации ядерной медицины и радиационных технологий, и "НоваВинд", ответственную за проекты по ветроэнергетике.

Под эгидой "Русатом Хэлскеа" будет строиться центр ядерной медицины в Приморском крае - концессионное соглашение об этом было подписано в сентябре на Восточном экономическом форуме. Планируется, что этот центр станет пилотным проектом, который в дальнейшем может быть реализован в других регионах России, обсуждается возможность строительства таких объектов и в странах СНГ.

Кроме того, готовится строительство в ядерном центре в Сарове компактного, так называемого растворного ядерного реактора, предназначенного для наработки широко востребованного в ядерной медицине радиоактивного изотопа молибден-99.

Проекты по ветроэнергетике Росатом рассматривает как одну из перспективных своих неядерных точек роста. Сейчас развернуты работы по подготовке к началу строительства в 2018 году первой очереди ветропарка в Адыгее.

По традиции, День работника атомной промышленности будет отмечаться на предприятиях Росатома. Главные торжества пройдут в четверг в Москве.