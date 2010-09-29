СМИ: Североатлантический альянс хочет заморозить Совет Россия — НАТО



Флаг НАТО.

Источник: © AFP 2017 / Petras Malukas Флаг НАТО.Источник: © AFP 2017 / Petras Malukas

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Североатлантический альянс намерен заморозить Совет Россия - НАТО (СРН) до конца года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на российские дипломатические источники.

"Видимо, одной из основных причин стали учения России и Белоруссии "Запад-2017". Прибалтийские страны - члены НАТО неоднократно пытались заморозить этот формат. Их в этом поддерживала и Великобритания. Однако, несмотря на это решение, каналы связи продолжают работать", - цитирует издание одного из собеседников.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" состоялись с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов Вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали около 12,7 тысячи военнослужащих. Маневры проходили на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях. Замглавы МИД России Алексей Мешков ранее сообщал, что российская сторона "максимально широко проинформировала НАТО о предстоящих учениях" и альянсу "были направлены соответствующие приглашения".

В преддверии "Запада-2017" в интервью РИА Новости генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс изучает возможность проведения нового заседания СРН после летнего перерыва, на котором будут рассмотрены вопросы прозрачности при организации военных маневров.

Как ранее заявлял МИД, комментируя опасения по поводу обеспечения транспарентности учений "Запад-2017", общая численность личного состава и техники не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года ОБСЕ (о мерах укрепления доверия). Россия 13 июля на заседании Совета Россия - НАТО провела для стран альянса брифинг о предстоящих учениях. Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса сообщила РИА Новости, что Россия и Белоруссия обеспечили транспарентность маневров.