Российские вооруженные силы получат электронные карты нового поколения



Военнослужащий войск Воздушно-космической обороны на боевом дежурстве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Военнослужащий войск Воздушно-космической обороны на боевом дежурстве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России получат новое поколение обновляющихся со спутников электронных топографических карт любого района Земли, сообщает пресс-служба холдинга "Росэлектроника".

"Комплекс формирования электронных топографических карт, разработанный АО "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех"), приказом Минобороны РФ принят на снабжение Вооруженных сил РФ. Отечественный программно-аппаратный комплекс создания и обновления цифровой информации о местности, разработанный АО "ЦНИИ ЭИСУ" (Москва), формирует электронные топографические карты любого района земного шара по данным аэро- и космической съемки", - говорится в сообщении.

Комплексом предлагается оснастить органы военного управления, соединения, воинские части и организации Вооруженных сил. Его применение позволяет повысить эффективность и оперативность управления войсками и существенно сокращает время принятия решений, отмечают в "Росэлектронике". При этом комплекс целиком построен на отечественном программном обеспечении.

"Комплекс полностью соответствует современным требованиям информационной безопасности и является составной частью перспективной единой автоматизированной системы обеспечения геопространственной информацией. Кроме того, функционал комплекса позволяет использовать его для гражданских нужд: географических исследований, геодезического сопровождения, в ситуационных центрах регионов", - уточнили в холдинге.

Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления (АО "ЦНИИ ЭИСУ") осуществляет научно-техническое сопровождение и выполнение ключевых работ по развитию технической основы управления и связи оборонной промышленности. Институт является опытным разработчиком и активным участником внедрения современных информационных технологий в интересах Минобороны России.