Укомплектованность подразделений российской военной базы в Абхазии современными образцами ВВСТ превышает 80%



Российская военная база в Абхазии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков Российская военная база в Абхазии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ЦАМТО, 28 сентября. Подразделения российской военной базы в Абхазии более чем на 80 процентов укомплектованы новейшими и современными образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

Комплектование подразделений ВВСТ осуществляется в рамках выполнения Гособоронзаказа. Вся техника и вооружение поступает с заводов-изготовителей автомобильным и железнодорожным транспортом, а также своим ходом.

Военнослужащие по мере поступления незамедлительно готовят технику к занятиям по боевой подготовке, для чего изучают ее тактико-технические характеристики, боевые возможности в различных климатических и географических условиях, осваивают способы и методы стрельбы из нового вооружения.

Военные водители базы для скорейшего закрепления навыков вождения вновь поступившей автомобильной и гусеничной техники проходят курсы экстремального вождения – управление техникой с преодолением большого набора естественных препятствий, имеющихся в Абхазии – горных рек, оврагов, каменных завалов, участков вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.

Всего в соединении состоят на вооружении сотни единиц новейшей и современной военной и специальной техники, в том числе, танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, мобильные комплексы "Леер-2" на базе бронеавтомобилей "Тигр", бронеавтомобили КамАЗ "Мустанг", вездеходы МТ-ЛБВ, реактивные системы залпового огня "Град", различные радиолокационные станции, инженерные машины и другая боевая техника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.