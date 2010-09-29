Укомплектованность подразделений российской военной базы в Абхазии современными образцами ВВСТ превышает 80%
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Российская военная база в Абхазии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков
ЦАМТО, 28 сентября. Подразделения российской военной базы в Абхазии более чем на 80 процентов укомплектованы новейшими и современными образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).
Комплектование подразделений ВВСТ осуществляется в рамках выполнения Гособоронзаказа. Вся техника и вооружение поступает с заводов-изготовителей автомобильным и железнодорожным транспортом, а также своим ходом.
Военнослужащие по мере поступления незамедлительно готовят технику к занятиям по боевой подготовке, для чего изучают ее тактико-технические характеристики, боевые возможности в различных климатических и географических условиях, осваивают способы и методы стрельбы из нового вооружения.
Военные водители базы для скорейшего закрепления навыков вождения вновь поступившей автомобильной и гусеничной техники проходят курсы экстремального вождения – управление техникой с преодолением большого набора естественных препятствий, имеющихся в Абхазии – горных рек, оврагов, каменных завалов, участков вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.
Всего в соединении состоят на вооружении сотни единиц новейшей и современной военной и специальной техники, в том числе, танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, мобильные комплексы "Леер-2" на базе бронеавтомобилей "Тигр", бронеавтомобили КамАЗ "Мустанг", вездеходы МТ-ЛБВ, реактивные системы залпового огня "Град", различные радиолокационные станции, инженерные машины и другая боевая техника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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28.09.2017
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