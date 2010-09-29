Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Укомплектованность подразделений российской военной базы в Абхазии современными образцами ВВСТ превышает 80%

29.09.2017 ЦАМТО 238 0
0
Понравилась новость?
 0
Российская военная база в Абхазии. Архивное фото
Российская военная база в Абхазии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ЦАМТО, 28 сентября. Подразделения российской военной базы в Абхазии более чем на 80 процентов укомплектованы новейшими и современными образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

Комплектование подразделений ВВСТ осуществляется в рамках выполнения Гособоронзаказа. Вся техника и вооружение поступает с заводов-изготовителей автомобильным и железнодорожным транспортом, а также своим ходом.

Военнослужащие по мере поступления незамедлительно готовят технику к занятиям по боевой подготовке, для чего изучают ее тактико-технические характеристики, боевые возможности в различных климатических и географических условиях, осваивают способы и методы стрельбы из нового вооружения.

Военные водители базы для скорейшего закрепления навыков вождения вновь поступившей автомобильной и гусеничной техники проходят курсы экстремального вождения – управление техникой с преодолением большого набора естественных препятствий, имеющихся в Абхазии – горных рек, оврагов, каменных завалов, участков вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.

Всего в соединении состоят на вооружении сотни единиц новейшей и современной военной и специальной техники, в том числе, танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, мобильные комплексы "Леер-2" на базе бронеавтомобилей "Тигр", бронеавтомобили КамАЗ "Мустанг", вездеходы МТ-ЛБВ, реактивные системы залпового огня "Град", различные радиолокационные станции, инженерные машины и другая боевая техника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
28.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Град РСЗО
Леер-2
МТ-ЛБ
Т-72
Т-72Б
Тигр БА
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.09 07:50
  • 10
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 29.09 07:48
  • 8
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
  • 29.09 07:38
  • 3770
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.09 07:26
  • 77
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 29.09 07:25
  • 3
Пять причин, по которым Россия и Китай не смогут потопить американский авианосец (The National Interest, США)
  • 29.09 06:36
  • 5
Рогозин сообщил об испытаниях самолета МС-21 на высоте от 6 до 10 тыс. метров
  • 29.09 05:13
  • 366
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.09 03:11
  • 22
"Калашников" создал концепт "воздушного мотоцикла" в виде одноместного мультикоптера
  • 29.09 01:19
  • 5
Большая часть "Терминаторов" будет поставлена в российскую армию в 2018 году
  • 28.09 22:58
  • 5470
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 28.09 22:49
  • 1
Глава Ростеха считает, что концерн "Тракторные заводы" нужно банкротить
  • 28.09 22:39
  • 4
Россия полностью уничтожит свое химическое оружие в сентябре 2017 года
  • 28.09 22:33
  • 1
Готовятся контракты на поставку экипировки "Ратник" за рубеж
  • 28.09 22:31
  • 1
Австрийский бронетранспортёр вооружился миномётом
  • 28.09 22:23
  • 16152
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
другие обсуждаемые темы