Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Rheinmetall модернизирует 104 ОБТ "Леопард-2" ВС Германии к стандарту 2A7V

29.09.2017 ЦАМТО 151 0
0
Понравилась новость?
 0
Демонстрационный образец танка Leopard 2A7+
Демонстрационный образец танка Leopard 2A7+, проходящий испытания в жарком климате Катара, оборудован камуфляжной системой Barracuda снижающей температуру внутри машины, а также радарные и тепловые сигнатуры. На крыше башни установлен боевой модуль Rheinmetall FLW200.
Источник: Военное обозрение

ЦАМТО, 28 сентября. Компания Rheinmetall объявила, что в ближайшее время приступит к модернизации части парка основных боевых танков (ОБТ) "Леопард-2" Вооруженных сил Германии.

Rheinmetall будет отвечать за ключевые элементы программы повышения боевых возможностей танков. В целом программа предусматривает усовершенствование 104 ОБТ "Леопард-2" к самому современному стандарту.

Стоимость пакета модернизации вместе с дополнительными услугами составит в общей сложности 118 млн. евро. Первый танк, модернизированный к конфигурации "Леопард-2 A7V", будет передан ВС Германии в 2020 году.

В рамках проекта Rheinmetall модернизирует до стандарта 2A7V 68 танков "Леопард-2A4", 16 "Леопард-2A6" и 20 "Леопард-2A7". В ходе работ специалисты Rheinmetall заменят устаревшее оборудование в компьютерах системы управления огнем и пультах управления, а также установят новый лазерный дальномер и тепловизор.

Кроме того, на 68 модернизируемых "Леопард-2A4" Rheinmetall установит новую пушку L55A1, после чего эти танки смогут вести стрельбу бронебойными боеприпасами последнего поколения. Кроме того, все 104 ОБТ "Леопард-2A7V" смогут применять разработанный Rheinmetall новый программируемый многоцелевой выстрел DM11.
28.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.09 07:50
  • 10
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 29.09 07:48
  • 8
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
  • 29.09 07:38
  • 3770
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.09 07:26
  • 77
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 29.09 07:25
  • 3
Пять причин, по которым Россия и Китай не смогут потопить американский авианосец (The National Interest, США)
  • 29.09 06:36
  • 5
Рогозин сообщил об испытаниях самолета МС-21 на высоте от 6 до 10 тыс. метров
  • 29.09 05:13
  • 366
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.09 03:11
  • 22
"Калашников" создал концепт "воздушного мотоцикла" в виде одноместного мультикоптера
  • 29.09 01:19
  • 5
Большая часть "Терминаторов" будет поставлена в российскую армию в 2018 году
  • 28.09 22:58
  • 5470
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 28.09 22:49
  • 1
Глава Ростеха считает, что концерн "Тракторные заводы" нужно банкротить
  • 28.09 22:39
  • 4
Россия полностью уничтожит свое химическое оружие в сентябре 2017 года
  • 28.09 22:33
  • 1
Готовятся контракты на поставку экипировки "Ратник" за рубеж
  • 28.09 22:31
  • 1
Австрийский бронетранспортёр вооружился миномётом
  • 28.09 22:23
  • 16152
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
другие обсуждаемые темы