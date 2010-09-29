Rheinmetall модернизирует 104 ОБТ "Леопард-2" ВС Германии к стандарту 2A7V



Демонстрационный образец танка Leopard 2A7+, проходящий испытания в жарком климате Катара, оборудован камуфляжной системой Barracuda снижающей температуру внутри машины, а также радарные и тепловые сигнатуры. На крыше башни установлен боевой модуль Rheinmetall FLW200.

Источник: Военное обозрение Демонстрационный образец танка Leopard 2A7+, проходящий испытания в жарком климате Катара, оборудован камуфляжной системой Barracuda снижающей температуру внутри машины, а также радарные и тепловые сигнатуры. На крыше башни установлен боевой модуль Rheinmetall FLW200.Источник: Военное обозрение

ЦАМТО, 28 сентября. Компания Rheinmetall объявила, что в ближайшее время приступит к модернизации части парка основных боевых танков (ОБТ) "Леопард-2" Вооруженных сил Германии.

Rheinmetall будет отвечать за ключевые элементы программы повышения боевых возможностей танков. В целом программа предусматривает усовершенствование 104 ОБТ "Леопард-2" к самому современному стандарту.

Стоимость пакета модернизации вместе с дополнительными услугами составит в общей сложности 118 млн. евро. Первый танк, модернизированный к конфигурации "Леопард-2 A7V", будет передан ВС Германии в 2020 году.

В рамках проекта Rheinmetall модернизирует до стандарта 2A7V 68 танков "Леопард-2A4", 16 "Леопард-2A6" и 20 "Леопард-2A7". В ходе работ специалисты Rheinmetall заменят устаревшее оборудование в компьютерах системы управления огнем и пультах управления, а также установят новый лазерный дальномер и тепловизор.

Кроме того, на 68 модернизируемых "Леопард-2A4" Rheinmetall установит новую пушку L55A1, после чего эти танки смогут вести стрельбу бронебойными боеприпасами последнего поколения. Кроме того, все 104 ОБТ "Леопард-2A7V" смогут применять разработанный Rheinmetall новый программируемый многоцелевой выстрел DM11.