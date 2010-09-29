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Министры обороны Швеции и Хорватии обсудили продажу Загребу истребителей "Грипен"

29.09.2017 ЦАМТО 121 0
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Истребитель JAS-39 «Грипен» компании «СААБ».

ЦАМТО, 28 сентября. Заместитель премьер-министра и министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич и начальник Генштаба ВС Хорватии генерал Мирко Шундов 25 сентября провели переговоры с прибывшим в Загреб с официальным визитом министром обороны Швеции Петером Хультквистом.

Как сообщила пресс-служба Минобороны Хорватии, Д.Крстичевич проинформировал шведскую делегацию о формировании системы национальной безопасности страны и принятии новой "Стратегии национальной безопасности".

Одним из основных вопросов, обсуждавшихся в ходе переговоров, стало приобретение новых многоцелевых истребителей для ВВС Хорватии. Как отметил Д.Крстичевич, приобретение истребителей является одним из самых важных перспективных проектов для МО Хорватии, а Швеция является одной из стран, которой МО Хорватии направило запрос о предложениях на поставку новых самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, МО Хорватии уже в течение десяти лет пытается приобрести истребители для замены состоящих на вооружении устаревших МиГ-21бис/D/UMD. В 2006 году Хорватия выпустила первый запрос об информации на поставку истребителей, но отложила процедуру в 2008 году из-за экономического кризиса. После восстановления экономики в июне 2015 года Хорватия опубликовала второй запрос об информации.

На основе анализа полученных ответов, 20 июля 2017 года Министерство обороны Хорватии направило запросы о предложениях на поставку до 12 многоцелевых истребителей пяти странам: Греции, Израилю, США, Республике Корея и Швеции.

Ответы должны быть представлены в течение 75 дней. После получения предложений они в течение нескольких месяцев будут тщательно изучены, исходя из технических характеристик самолетов, а также других критериев, включая возможность заключения межправительственного соглашения, стоимость продажи и пакет сотрудничества в сфере бизнеса и экономики.

Шведское агентство по экспорту продукции оборонного назначения FXM (Forsvarsexportmyndigheten) предлагает ВВС Хорватии истребители "Грипен". Визит шведского министра, вероятно, имел своей основной целью продвижение продажи истребителей "Грипен" Хорватии.
28.09.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Греция
Израиль
США
Хорватия
Швеция
Продукция
Gripen NG
МиГ-21

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