Завершены испытания подводного беспилотного глайдера "Морская тень"



Подводный робот-невидимка "Морская тень".

Источник: cdn3.img.ria.ru Подводный робот-невидимка "Морская тень".Источник: cdn3.img.ria.ru

ЦАМТО, 28 сентября. Подводный беспилотный глайдер "Морская тень" успешно прошел испытания в Балтийском море, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на начальника управления оборонных исследований и разработок СПбГМТУ Игоря Кожемякина.

Испытания аппарата провели Главный научно-исследовательский испытательный Центр робототехники (ГНИИЦ МО) и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ).

"В августе мы провели очередные успешные испытания глайдера "Морская тень" в акватории Балтийского моря. Новая гибридная модификация аппарата способна преодолевать течения за счет гребного винта. При этом отследить глайдер фактически невозможно – он движется, практически не создавая шумов", – цитирует "РИА Новости" И.Кожемякина.

По его словам, в ходе испытаний глайдер работал как в закрытых акваториях, так и в открытом море в зоне течений, что является "серьезным экзаменом для аппарата, не имеющего движительной установки". Он также отметил, что "Морская тень" отличается от предыдущих версий более "реалистичными характеристиками, точностью управления и расширенным набором полезных нагрузок".

Глайдер – это автономный необитаемый подводный аппарат, приводимый в движение гидродинамическими силами за счет изменения плавучести. Глайдеры перемещаются по специфической "пилообразной" траектории в заданном диапазоне глубин. Аппарат способен до полугода находиться в автономном плавании, передавая на берег гидрографическую информацию. При этом отследить глайдер практически невозможно – он движется за счет изменения совей плавучести, практически не создавая шумов, отмечает агентство.

Глайдер "Морская тень" разработан Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом и Санкт-петербургским научно-производственным предприятием подводных технологий "Океанос". В августе на выставке-форуме "Армия-2017" глайдер был представлен публике в составе экспозиции главного научно-исследовательского цента робототехники Минобороны РФ (ГНИИЦ РТ). На данный момент ГНИИЦ РТ рассматривает глайдеры в качестве возможной системы для исследования Мирового океана, в задачи которых входит определение гидрофизических параметров глубин, гидрометеорологических, гидрологоакустических и экологических параметров прибрежного шельфа.

Испытания глубоководного беспилотного глайдера "Морская тень". Источник: Арсений Ребров

Как сообщает агентство, длина аппарата составляет 3 м, диаметр – 31 см, масса – 150 кг, максимальная скорость – 2 узла, вес полезный нагрузки – 15 кг. В состав комплекса входят исследовательский глайдер, глайдер-носитель мини-аппаратов, глайдер-ретранслятор, корабельный пункт управления, а также средства ретрансляции.