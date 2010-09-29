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ФПИ намерен внедрять гибкую электронику для нужд силовиков

29.09.2017 РИА Новости 325 0
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Технологическая платформа для создания человекоподобного робота. Архивное фото
Технологическая платформа для создания человекоподобного робота. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено ФПИ

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) намерен внедрять технологии гибкой электроники для нужд силовых ведомств путем поддержки соответствующих проектов, сообщили РИА Новости в фонде.

"В ФПИ прошло совещание, посвященное использованию технологий гибкой электроники в изделиях военного, специального и двойного назначения. Фонд готов в рамках своих форматов работы поддержать развитие технологий гибкой электроники, в том числе тех, которые пока находятся на ранних стадиях зрелости", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель директора - руководитель направления информационных исследований ФПИ Сергей Гарбук, в России есть высокотехнологичные и перспективные проекты высокой степени зрелости, реализуемые при поддержке "Роснано". Однако большая часть разработок остается в лабораториях на стадии фундаментальных исследований.

"Организуя площадку для систематического и эффективного обмена информацией между учеными, разработчиками и потенциальными потребителями новых технологий, ФПИ готов в рамках своих форматов работы поддержать развитие технологий гибкой электроники, в том числе тех, которые пока находятся на ранних стадиях зрелости", - сказал Гарбук.

Как пояснили в ФПИ, технологии гибкой электроники, в том числе на основе органических материалов, уже сегодня считаются конкурентоспособными по отношению к классической кремниевой электронике. Они дают возможность создавать поверхности, которые могут выступать в роли сенсоров либо отражающих панелей, что востребовано в автомобильной промышленности, для создания банковских карт нового поколения и носимых электронных устройств.

"Такие технологии используются в производстве дисплеев и сенсоров нового поколения, тонкопленочных транзисторов, солнечных элементов на гибких подложках. Новые технологии позволяют создавать особенно прочные и гибкие экраны с высокой производительностью, легкие и устойчивые к воздействиям транзисторы и недорогие сенсоры", - отметили в фонде.

ФПИ создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
28.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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